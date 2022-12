Romina Power, pubblica le foto dell’uomo che le ha fatto battere il cuore: se non è amore questo

Romina Power è una delle cantanti più affermate del mondo della musica italiana e internazionale. Con l’ex marito Albano Carrisi si è esibita su tutti i palcoscenici del mondo regalando tante emozioni ai fan. Quest’ultimi seguono costantemente la sua pagina Instagram senza perdere nemmeno un post. Uno di questi, pubblicato di recente, ha scatenato la curiosità degli utenti social. Il motivo? Compare un uomo affascinante. Andiamo a scoprire di chi si tratta.

Ancora oggi la storia d’amore di Albano e Romina fa sognare ad occhi aperti gli italiani. I due si sono conosciuti su un set cinematografico e subito dopo sono convolati a nozze diventando così genitori di quattro figli. La scomparsa della primogenita è stata una delle cause che ha determinato la loro separazione, ma nonostante tutto non c’è mai stata una rottura artistica.

Da anni ormai nella vita di Albano c’è Loredana Lecciso che lo ha reso padre di Jasmine e Albano Junior. Non sono mai convolati a nozze perché lui non ha intenzione di rivivere ciò che ha vissuto nel passato. Per quanto riguarda Romina Power non si è mai fatta vedere accanto a un uomo. Tuttavia nelle ultime ore ha pubblicato un post in cui sono inserite delle foto che ritraggono un uomo. Ecco di chi si tratta.

L’ex fidanzato in Egitto

Prima di Albano la cantante ha avuto una storia con Stash Klossowki de Rola. Lei aveva 16 anni mentre lui 25. Non è chiaro perché si siano lasciati, fatto sta che durante una delle sue innumerevoli interviste la Power ha confessato che nel periodo di fidanzamento con Albano ha ricevuto delle chiamate.

“Con il tempo siamo diventati buoni amici”

Lui poi ha riferito che avevano in mente di convolare a nozze in Scozia. Una follia che non è mai stata concretizzata perché nel momento in cui stavano per agire hanno fatto un passo indietro. Ha aggiunto che è stato proprio l’uomo a mettere la parola fine alla relazione. Non si sentiva all’altezza anche perché amava la vita mondana e non poteva dare a Romina Power la stabilità sentimentale che cercava.

“Con il tempo siamo diventati buoni amici”, parole che hanno avuto conferma nel momento in cui lei ha condiviso degli scatti che ritraggono Stash in Egitto. Sono andati insieme lì oppure sono scatti inviati tramite chat che lei ha voluto semplicemente condividere sui social? Per il momento c’è un alone ministero.