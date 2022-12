Luisella Costamagna, che titolo di studio possiede: è allucinante

Luisella Costamagna ha mostrato un nuovo lato di sé nell’ultima edizione di Ballando con le stelle di Milly Carlucci. Donna dotata di un fascino estremamente naturale e intrigante, ha scatenato la curiosità della massa. Molti, per esempio, si sono chiesti in cosa è laureata.

Luisella Costamagna, nata a Torino il 16 dicembre 1968, vive da anni con Dario Buzzolan, un noto scrittore figlio del giornalista Ugo Buzzolan. Sono convolati a nozze e dal loro amore è nato Davide. Fa parte del nucleo familiare un pelosetto a quattro zampe che la Costamagna ha chiamato Doc. Non si hanno altre informazioni perché tende a tutelare la sua privacy. Infatti non si sa nulla su una presunta malattia.

Nella vita di tutti i giorni l’attività di giornalista proponendosi con eleganza e garbo all’interlocutore. Si è messa alla prova a Ballando con le stelle ed è arrivata in finale con il professionista Pasquale La Rocca. Ha mostrato le sue doti di ballerina che sono state molto apprezzate dal pubblico e per questo è stata premiata con la coppa della vittoria. Tanti telespettatori sono stati incuriositi da lei, quindi sono andati a fare una ricerca sul web e hanno scoperto la laurea che ha conseguito.

Ecco in cosa è laureata la vincitrice dello show

È laureata in Filosofia con il massimo dei voti proponendo come argomento della sua tesi tutto ciò che riguarda la figura di Alberto Savinio. Successivamente si è iscritta all’albo dei giornalisti e ha iniziato a muovere i primi passi nel piccolo schermo in una rete locale piemontese, ovvero Teletime. In un secondo momento Michele Santoro l’ha voluta a tutti i costi nella sua trasmissione Moby Dick su Italia 1. Poi dopo è passata alla conduzione dell’edizione serale di Studio aperto.

Una carriera degna di tutto rispetto

Nel suo curriculum sono stati inseriti i vari programmi televisivi. Si possono menzionare: Donne, Tutte le mattine, Maurizio Costanzo Show, Omnibus, In onda, Ieri oggi italiani, Fuori dal coro e Agorà.

Ha condotto per due anni consecutivi Agorà su Rai 3, dopodiché si è congedata dal pubblico facendo un discorso toccante: “La mia esperienza ad Agorà finisce qui, io voglio ringraziare trucco, parrucco, costumi, tutto lo studio, la parte tecnica, la parte redazionale ma soprattutto io voglio ringraziare voi, perché per due anni io ho contato su di voi e ci siete stati. Quindi grazie e arrivederci a presto”.