Mike Bongiorno, che fine hanno fatto i figli: oggi campano così

Mike Bongiorno è stato uno dei conduttori che ha fatto la storia della televisione italiana. Nonostante sia andato via anni fa, si parla sempre di lui. Stavolta, però, l’attenzione si è focalizzata sui figli Niccolò, Leonardo e Michele Pietro Filippo. Qualcuno ha chiesto che fine abbiano fatto. Ecco la risposta.

Nato a New York il 26 maggio 1924, Mike Bongiorno è considerato un pilastro fondamentale della televisione italiana con Corrado e Raimondo Vianello. Purtroppo nel 2009 la notizia della sua morte, avvenuta all’età di 85 anni, ha colto tutti alla sprovvista. Andando nel dettaglio, è stato colpito da un infarto.

Ha condotto programmi televisivi di grande successo. Si possono menzionare in Gira la Ruota e Bravo bravissimo. Sicuramente coloro che lo hanno seguito fin dai suoi primi esordi ricorderanno la sua ironia che coinvolgeva sia i presenti nello studio che gli italiani da casa. Chi lo conosce di persona ha sempre sostenuto che oltre a essere un grande personaggio pubblico, è stato anche un marito e padre esemplare. I tre figli sono il frutto dell’amore con la terza moglie Daniela Zuccoli. Essendo spariti dalla circolazione, qualcuno ha chiesto che fine hanno fatto.

La vita privata di Mike Bongiorno

Il conduttore ha incuriosito gli italiani anche per la sua vita privata. La prima moglie è stata la cantante lirica Rosella Maresca, con la quale ha divorziato perché non aveva l’istinto materno. Successivamente nella sua vita è arrivata la giornalista Annarita Torsello, ma si sono lasciati dopo due anni di matrimonio. Infine ha conosciuto il grande amore grazie alla Zuccoli che ha sposato nel 1972 e sono stati insieme fino al giorno della sua morte.

Ecco di cosa si occupano i figli

Il primogenito Michele è una persona molto riservata, in quanto si sa solo che lavora nella Bongiorno Productions ed è sposato con Agnese Visconti. Risulterebbe inutile andare alla ricerca di altri dettagli sul suo conto perché non ha profili social. Il secondo figlio, Nicolò, è regista, documentarista e sceneggiatore. Ha avuto modo di collaborare con Dario Argento e con la produzione de La dea dell’amore di Woody Allen. Padre di tre bambine, anche lui è privo di profili social.

Quello a passo con i tempi sarebbe il terzo figlio di nome Leonardo. Lui è laureato in Economia alla Bocconi e ha conseguito dei Master in Cina. Attualmente è un imprenditore. I tre, dunque, hanno optato per una carriera del tutto diversa da quella del padre.