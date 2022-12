Alfonso Signorini mostra il dito medio: ora ha detto basta

Alfonso Signorini è un giornalista preparato, direttore da anni del magazine Chi, che ogni settimana in edicola ci regala immense esclusive, nonché impeccabile conduttore perlopiù del Grande Fratello. E quest’anno la settima edizione del padre di tutti i reality, attualmente in corso, gli sta dando non poche gatte da pelare!

Dopo il caso Marco Bellavia del quale si parla ancora oggi e delle tante, tantissime uscite di scena di alcuni gieffini, rei di aver compiuto atti di bullismo o di aver insultato altri, nonché pure bestemmiato, le accuse contro anche la trasmissione si sono fatte sempre più accese.

Non mancano mai e poi mai discussioni a gogo sia all’ interno della Casa Più Spiata D’ Italia che in studio e sul Web i video delle situazioni più irriverenti, fastidiose ma anche divertenti diventano in men che non si dica virali. E così anche chi non è riuscito a seguire il famoso serale o alcuni appuntamenti del daytime riesce comunque a rimanere costantemente aggiornato.

Inoltre numerosi sono pure i post dove si parla di ciò che accade e dei vari concorrenti, nonché del loro passato, soprattutto amoroso., anche perché nelle ultime settimane sono nate svariate liason, alcune delle quali si sono anche già concluse, che hanno molto incuriosito i telespettatori, che sono sempre assai numerosi.

E poi ecco ora l’uscita di scena di Luca Salatino, l’ex tronista romano, con un passato da corteggiatore, che, non potendone davvero più di vivere lontano dalla sua fidanzata, la bellissima Soraia, che ha conosciuto durante il suo percorso a Uomini e Donne, ha deciso di chiudere con largo anticipo la sua esperienza all’ interno del gioco.

Signorini non ne può più!

Poi ogni settimana ci sono le eliminazioni attraverso il classico televoto e nuove entrate, così come gelosie che riguardano perlopiù il parterre femminile. Inoltre, come se non bastasse, alcune donne non sono ben viste dalle opinioniste del programma. Una su tutte Antonella Fiordelisi che proprio non convince Orietta Berti.

Altre accuse poi riguardano la trasmissione che è considerata sempre più trash anche da ex vecchie glorie e allora Signorini che fa? Dimenticandosi a casa sua, almeno per un istante, la sua ragguardevole eleganza e il suo aplomb, alza il dito medio e guarda con astio verso la camera per uno scatto Social che ha fatto il giro del Web in un secondo.

Accanto a lui la tata Carla, la bellissima Giulia Salemi e il fidanzato Pier Paolo Petrelli che nelle ultime settimane hanno sostituito Sonia Bruganelli che è volata in America a trovare il nipotino insieme al marito Paolo Bonolis ma che, a festività concluse, ritornerà più grintosa che mai a riprendere il suo ruolo.