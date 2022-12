“Si sposa”: Tina Cipollari al settimo cielo con il suo ex

Uomini e Donne è il programma che ha reso celebre Tina Cipollari, l’opinionista d’eccellenza scelta proprio da Maria De Filippi. In questi giorni è al centro dell’attenzione per questioni sentimentali. Si sta parlando di matrimonio. Andiamo a scoprire tutti i dettagli della vicenda.

Uomini e Donne è il programma televisivo che permette ai partecipanti di trovare l’anima gemella. Anni fa Tina Cipollari si era seduta sul trono con questo intento, ma l’esperienza non le ha fatto trovare l’amore. Tuttavia il suo carattere esuberante ha spinto la redazione a proporle il ruolo di opinionista e ancora oggi accanto a Gianni Sperti commenta le dinamiche che si creano tra i partecipanti all’interno dello studio. Insieme non lasciano scampo a nessuno con la loro lente d’ingrandimento, in quanto spesso prevedono cosa potrebbe accadere tra i partecipanti.

Spesso tende ad avere dei battibecchi con Gemma Galgani, la dama del Trono over più chiacchierata da anni. Ultimamente ha discusso anche con Pinuccia Della Giovanna, la quale poi è stata invitata ad andare via in seguito a un finto svenimento nel pieno di una lite con Tina. La conduttrice ha spiegato che questa scelta è stata fatta soprattutto per tutelarla dai commenti negativi del web. Adesso si sta parlando di Tina non per questioni inerenti a UeD, ma perché pare che presto convolerà nuovamente a nozze.

Dopo la tempesta arriva il sole

Sembrerebbe proprio che ci sia stato un ritorno di fiamma con l’ex fidanzato, vale a dire Vincenzo Ferrara. Sono stati visti mano nella mano nel capoluogo toscano e ciò ha iniziato a far sperare i fan della donna in un ritorno di fiamma. Tutti sanno che l’imprenditore fiorentino ha fatto battere nuovamente il suo cuore dopo l’inaspettata separazione dal marito Kiko Nalli, con il quale ha avuto tre splendidi figli.

L’ipotetica causa della rottura

Per ora la diretta interessata non ne ha parlato, però i più ottimisti sostengono che a breve eliminerà ogni dubbio sulla vicenda. Non è mai stato riferito il motivo della loro separazione. Probabilmente un tradimento ci sarebbe di mezzo. Non a caso tempo fa Novella 2000 aveva riferito che il gesto di infedeltà l’uomo l’avrebbe compiuto con una dama del Trono over di Uomini e Donne.

L’identità di questa persona non è mai stata svelata, ragion per cui la faccenda è finita nel dimenticatoio. Adesso per Tina Cipollari avrà inizio un periodo dedito all’organizzazione del matrimonio? Per scoprirlo non ci resta che attendere