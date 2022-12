Coming out ad Amici: Maria De Filippi però ha mantenuto il segreto per tanto tempo

Amici è il talent show di Maria De Filippi che va in onda su canale 5 da anni, soprattutto nel weekend. Il programma televisivo ha lo scopo di dare la possibilità a giovani talenti di sfondare nel mondo dello spettacolo puntando sulla danza o sul canto. In queste ore, però, l’attenzione si è focalizzata su uno dei professori. Pare che abbia fatto coming out per la prima volta nel piccolo schermo. Andiamo a scoprire di chi si tratta.

La fase del Serale è sempre più vicina e ciò non fa altro che creare ulteriori tensioni tra i banchi della scuola. Sia i maestri di canto che di ballo stanno facendo di tutto per preparare da un punto di vista professionale gli allievi per un’esperienza più unica che rara. Quest’anno i ballerini possono contare su Alessandra Celentano, Raimondo Todaro ed Emanuel Lo mentre i cantanti su Rudy Zerbi, Arisa e Lorella Cuccarini.

A parte la Celentano e Rudy, gli altri sono arrivati nello studio del talent show in un secondo momento. Tanti sono stati i maestri che si sono alternati nel corso del tempo e uno di questi ha fatto una rivelazione che ha lasciato tutti di stucco. Durante il giorno del suo compleanno ha deciso di fare coming out.

Un maestro di ballo senza paragoni

Il maestro in questione è una vera star, in quanto storico coreografo di Amici e di tantissimi programmi televisivi. Ancora oggi Maria De Filippi lo invita in qualità di giudice di alcune sfide. Spesso ha discusso con la collega Celentano per via di opinioni diverse sugli allievi. Tuttavia la risata era sempre dietro l’angolo perché creavano dei simpatici battibecchi. Durante una puntata di Verissimo ha rivelato a Silvia Toffanin di non aver mai nascosto la sua omosessualità. Stiamo parlando di Garrison Rochelle.

“Avevo accettato quando avevo 19 anni”

“Questa cosa di nascondere o di non accettare non fa parte di me…Questa sfumatura della mia vita non è mai stata un problema. Mai avuto problemi, io avevo accettato quando avevo 19 anni, mi sono innamorato di un uomo per la prima volta. Quando è successo questo il giorno dopo del fatto mi sono svegliato e ho fatto ‘ah è così? Un problema in meno…'”.

Garrison ha proseguito nella conversazione: “Ho sofferto per amore? Sempre, tutte le volte! Anche Maria ha vissuto uno dei miei amori. Non mangiavo, non dormivo, piangevo sempre, accendevo le candele, mi dedicavo solo al lavoro. Lei mi ha detto ‘figlio mio tu devi mangiare, devi stare tranquillo'”. Con il senno di poi le ha dato ragione.