Gabriel Garko, senza pudore su Manuela Arcuri dopo anni: “La nostra intimità ci ha…”

No, non ha vinto lui, l’affascinante Gabriel Garko, l’ultima edizione, appena conclusa di Ballando Con Le Stelle, dal momento che ha deciso di ritirarsi durante la finalissima a causa di un brutto infortunio. Ma per la giuria, così come per i telespettatori, il vero vincitore è stato lui.

E ora anche la sua vita privata, compresa quella passata, è ritornata alla ribalta. E si parla anche di una sua celebre ex, la bellissima Manuela Arcuri e della loro intimità. La confessione da parte dell’attore che ha infiammato i cuori…

Si sono amati davvero e non per finta, come è invece accaduto con molte altre donne appartenenti al vasto mondo dello Spettacolo nostrano come Eva Grimaldi, con la quale è rimasto in ottimi rapporti, e Adua Del Vesco, ben più giovane di lui. Ma con l’attrice di Latina, vera star del Piccolo Schermo che da tempo ha deciso di abbandonare per fare la mamma e la moglie a tempo pieno, la passione era autentica.

Si capivano sotto ogni punto di vista e anche quando la loro liason, decisamente molto passionale, è finita non si sono odiati. Hanno continuato a lavorare insieme in svariate fiction di successo e sono riusciti, in nome della loro immensa professionalità, a risultare credibili anche nelle scene d’amore.

Scene che sono molto piaciute al grande pubblico che è stato felice di appurare che il loro legame non era stato tristemente studiato a tavolino da manager e uffici stampa, ma qualcosa di concreto e che andava ben al di là dello scoop, seppur potente, di turno, che affollano sovente tante riviste che troviamo abitualmente in edicola.

La verità sul loro amore

A dirlo senza tanti peli sulla lingua, dopo aver fatto il suo chiacchieratissimo coming out, durante una puntata del Grande Fratello Vip, è stato Gabriel, al secolo Dario Oliviero, che ospite del salotto di Barbara D’Urso ha parlato a lungo di Manuela che era lei stessa presente vicino a lui: ” La storia che abbiamo avuto è stata vera. Ci siamo piaciuti e siamo stati insieme. A me Manuela è piaciuta molto“.

Dichiarazioni che hanno fatto sorridere e anche un po’ gongolare la Arcuri che ha sottolineato a più riprese che tra loro, anche quando la storia era bella che finita, c’era sempre stata una sorta di grande sinergia e di complicità, che li rendeva credibili come coppia anche per fiction. In particolare sono state, a detta della donna, ” la loro intimità e la loro fluidità” a rendere possibile tutto questo.

Lei tuttavia non ha mai sospettato dell’ omosessualità del suo ex, sebbene già da tempo circolassero potentissime voci a riguardo. Ma ciò che conta è che con lei lui non ha mai finto o giocato! E ora sì che anche i suoi fan possono tirare un bel sospiro di sollievo!