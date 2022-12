Elena Sofia Ricci, dopo 19 anni è finito tutto: purtroppo c’è stato poco da fare

Ennesima doccia fredda, per non dire proprio gelata, per i fan, decisamente molto numerosi, della splendida Elena Sofia Ricci. La notizia decisamente forte e potente sta rimbalzando un po’ ovunque e sul Web, in particolare sui Social, il grande pubblico ne sta parlando, con toni mesti. Ma che cosa è successo?

E’ successo che quasi dopo 20 anni, più esattamente 19, è finita una situazione che per molti sembrava vincente e convincente al massimo grado. Nessuno se la aspettava ed è proprio per questo motivo che la mazzata, perché di essa assolutamente si tratta, si sta rivelando più tosta del previsto…

In questi giorni festivi su Rai 1 siamo allietati da alcuni spot, decisamente dolci e divertenti, in cui l’attrice, bravissima e amatissima dagli italiani, ci sta salutando con la sua proverbiale simpatia e facendo gli auguri, vestendo i panni della mitica Suor Angela, personaggio di enorme successo, nonché indiscusso protagonista della fiction Che Dio Ci Aiuti.

Ma ora la donna, che stiamo anche rivedendo, e pure con assai piacere, nelle lunga serie de I Cesaroni, su Amazon Prime, ha deciso di lasciare il suo posto in convento per affrontare nuove importanti avventure a livello professionale. Non per nulla la vedremo presto nella fiction tratta dal romanzo Fiori sopra l’inferno di Ilaria Tuti nel ruolo di Teresa Battaglia.

Insomma, la sua è una vita per la recitazione ma se oggi è più che mai incentrata sul Piccolo Schermo lei non dimentica mai e poi mai nemmeno il Teatro che è la sua più grande e viva passione, come ha anche ricordato nel corso di alcune interviste a cuore aperto. Ma ora quel suo cuore sta soffrendo molto per un motivo strettamente privato e sentimentale…

E’ finita con Stefano?

Difatti, come ci ha fatto sapere Today, dovrebbe essere finito il suo matrimonio con il musicista Stefano Mainetti che Elena aveva incontrato quando era adulta, visto che aveva quasi 40 anni, dopo la fine della sua lunga relazione con Pino Quartullo con il quale aveva messo al mondo la prima figlia.

Poi con il secondo marito ne aveva messa al mondo un’altra, ma pare che i due, a causa di una profonda crisi che ha preso vita da tempo, abbiano deciso di chiudere il loro legame che tanto aveva fatto sognare ad occhi aperti i fan della donna che ora si augurano che tutto questo sia solo un incubo o un mero chiacchiericcio.

Al momento nessuno dei due ha proferito parola a riguardo ma, essendo entrambi persone molto riservate, certamente, qualora decidano di dire qualcosa, lo faranno in maniera molto delicata e senza tanto clamore.