Sabrina Ferilli, siete abituati a vederla truccata e pettinata: al naturale però è tutta un’altra storia

Sabrina Ferilli non è solo una bravissima attrice e una spumeggiante conduttrice, amatissima tra l’altro dagli italiani di ogni età, ma anche una donna bellissima e dotata di una fisicità davvero notevole. Per lei- parliamoci chiaro- il tempo pare essersi fermato. Truccatissima in TV, ha deciso di mostrarsi sui Social, dove è decisamente attiva, senza trucco e senza inganno!

E’ una persona dal cuore grande, oltre che schietta e sincera l’artista romana, nonché super tifosa della Roma. Grande amica di Maria De Filippi, l’abbiamo trovata anche quest’anno in qualità di giurata al seguitissimo programma del sabato sera di Canale 5 Tu Sì Que Vales dove ha subito i continui attacchi da parte del terribile nano rosso.

I loro siparietti, decisamente comici e irresistibili, piacciono davvero molto ai telespettatori, che sono sempre molto numerosi, ergo gli autori hanno pensato anche per l’ultima edizione di inserirli nuovamente a gogo. Tra l’altro molti di essi, tramite dei video, vengono poi tosti ripresi in Rete, diventando in men che non si dica virali.

Come virali del resto sono gli scatti che Sabrina posta o carica sul suo seguitissimo Profilo Ufficiale Instagram, da lei sapientemente ben gestito, dove, quando sia gli impegni di lavoro che più privati lo consentono, ama mantenere un filo, pressoché costante, con i suoi estimatori, compresi chiaramente quelli della prima ora.

Qui ci ha ampiamente mostrato anche la sua bellissima casa, della quale va giustamente orgogliosa, e dove ama rilassarsi, guardando un bel film o leggendo un libro, o ove ama dedicarsi alla ginnastica, dal momento che lei ama molto l’attività fisica che trova fondamentale per mantenersi bella tonica. E i risultati si vedono, eccome!

Spettinata e senza un filo di trucco, ecco come si è mostrata sui Social

Non per nulla l’artista, che ha superato i 50 anni, possiede un fisico da urlo, dotato delle classiche curve site al posto giusto e pancia super piatta. Gambe affusolate e misure invidiabili. E quando si mostra in costume da bagno, soprattutto in bikini, i suoi estimatori non possono che rimanerne estasiati.

Non importa se lei non ha nemmeno un filo di trucco posto sul suo meraviglioso viso di porcellana o se le sue chiome sono legate in una coda di cavallo o mosse dal vento, lei è sempre comunque un autentico incanto. E la sua scelta di mostrarsi anche in tale maniera al vasto popolo del Web, dimostra quanto lei sia una donna semplice e con i piedi ben ancorati a terra.

Qualità che unite alla sua ragguardevole bellezza, alla sua fulgida simpatia e al suo immenso talento, le hanno permesso di entrare in men che non si dica nei cuori pulsanti degli italiani per non uscirne più.