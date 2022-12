Chiara Ferragni, la famiglia si è allargata: la notizia è uscita solo ora

Chiara Ferragni, l’influencer per antonomasia, ci mostra sui Social la sua meravigliosa famiglia della quale va giustamente tanto fiera. Tanti scatti e video anche durante il Santo Natale ma poi un particolare, decisamente importante, non è passato affatto inosservato agli occhi vigili e attenti dei suoi estimatori, soprattutto quelli della prima ora…

Lei è indubbiamente un’immensa professionista e un’imprenditrice digitale di altissimo livello, nonché una donna che sa il fatto suo. Ma ha anche un cuore grande e una sensibilità davvero ragguardevole, qualità che le permettono di essere apprezzatissima sempre più dagli italiani ( e non solo!).

E’ mamma di Leone e di Vittoria, che sono ancora tanto piccini ma che sono comunque già diventate delle vere proprie star del Web, e moglie innamoratissima di Federico Lucia, in arte Fedez, rapper e produttore musicale tra i più amati dai giovanissimi, nonché giudice anche dell’ultima edizione di X Factor Italia.

I due sono decisamente molto uniti e quando lui, a causa di un tumore al pancreas, è dovuto correre di urgenza in ospedale per affrontare un’ assai delicata operazione per salvarsi la vita, lei gli è stata sempre accanto, tenendo costantemente aggiornati i propri fan sul suo stato di salute.

Ed è sempre stata lei a mostrarci il suo rientro a casa, tra le lacrime, quando ha potuto riabbracciare, come un padre devoto, i suoi bambini che sono la luce dei suoi occhi e la sua ricchezza più grande insieme alla su Chiara, sebbene entrambi dal punto di vista economico possiedano un vero e proprio impero, come sostengono molti utenti.

Chiara ci mostra la new entry

Ma ora è la sua bella mogliettina a tenere banco più che mai sul Web per via della pubblicazione di una foto che la vede in compagnia della sue due adorate sorelle, anch’esse bellissime e amatissime dal grande pubblico, e di un’altra persona di genere maschile. E’ giovanissimo ma praticamente non lo abbiamo mai visto. Chi è?

Altro non è che il fratellino minore della donna, nato dall’ unione del suo papà Marco con la sua nuova compagna. L’uomo non ama apparire mentre la mamma, la splendida Marina Di Guardo, è una vip dal momento che è una scrittrice di immenso successo e appare pure sovente in TV.

Inoltre non si fa problemi a posare per qualche scatto social in compagnia delle sue tre meravigliose figlie che sono il suo grande orgoglio. E del resto come potremmo mai darle torto? Sono un vero e proprio incanto!