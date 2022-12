“Quando ho fatto la prima volta se..o?”: la risposta di Belen è epocale

Belen Rodriguez come un vero e proprio fiume in piena, a ruota libera con i suoi numerosi fan sui Social che la riempiono in men che non si dica di domande anche alquanto intime e indiscrete. E lei che fa? Non si scompone, ci ironizza e risponde senza tanti giri di parole…

E’ una donna bellissima e sensuale, oltre che dotata di una fisicità fuori dal comune la splendida showgirl argentina che è pure considerata una vera e propria diva nel nostro Paese dove ha trovato il successo ma anche il grande amore in Stefano De Martino con il quale, dopo tanto tempo, è tornata a fare coppia fissa, per l’immensa gioia dei suoi estimatori e del loro piccolo Santiago.

Ma lui non è l’unico figlio della donna dal momento che è anche mamma della piccolissima Luna Marì che è nata dalla sua passata unione l’hair stylist ligure Antonino Spinalbese, ora tra i concorrenti più chiacchierati della settima edizione del Grande Fratello Vip, condotta anche a questo giro dal camaleontico Alfonso Signorini.

Ed è stato proprio il direttore di Chi che ci ha fatto sapere per primo che lei e il ballerino partenopeo, ora lanciatissimo nelle vesti di accattivante showman, avessero ritrovato l’intesa e che stavolta, dopo che aveva riprovato a cucire il loro rapporto, svariati anni fa, senza alcun successo, potesse davvero essere quella buona.

I due fanno davvero sul serio, sono tornati a vivere sotto lo stesso tetto e- quanto pare- starebbero pensando di allargare la famiglia. Lei sarebbe prontissima a mettere al mondo una nuova creatura ma lui vorrebbe aspettare ancora un po’, pur essendo un padre felice e appagato grazie a Santiago.

Belen senza filtri, tra il primo bacio e la prima volta

Ma lei, che è anche sempre molto chiacchierata per il suo passato amoroso, decisamente burrascoso, ha deciso di aprire il suo cuore al vasto popolo del Web, parlando senza filtri del suo primo bacio e della sua prima volta. Il primo è avvenuto quando aveva solo 15 anni ma, come ha proferito prontamente la stessa, ” senza lingua”. Il primo rapporto intimo lo ha avuto tre anni dopo, dunque quando era da poco diventata maggiorenne. Ne conserva un bel ricordo, ma poi, con il passare del tempo, ha avuto esperienze migliori e maggiormente degne di nota.

Vive con serenità la sua intimità ma ammette che se c’è amore è decisamente meglio. Sostiene che l’atto fisico sia importante all’interno di una relazione. Queste le sue esatte parole a riguardo: ” Quanto è importante? Per me tanto, ma se lo fai con amore ancora di più… La chimica è tutto. E poi bisogna essere in grado di farlo bene”.

E che voto ha deciso di darsi lei come amante? Non ha deciso di darsene uno bello preciso ma ha candidamente ammesso che nessuno mai ” si è lamentato”. Nemmeno colui con il quale ha avuto un rapporto su una casa sita su un albero!