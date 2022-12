Maria De Filippi, la confessione senza pudore su Costanzo: “In 23 anni non l’abbiamo mai fatto”

Maria De Filippi, vera e autentica Regina delle Reti Mediaset, nonché conduttrice amatissima dagli italiani, giovanissimi inclusi, si sta godendo una meritata vacanza dopo aver messo momentaneamente in stand by per via del periodo festivo, sia la messa in onda di Uomini e Donne che di Amici. Ma il 7 gennaio tornerà farci compagnia il sabato sera in prime time su Canale 5 con la nuovissima edizione di C’è Posta Per Te.

Ma lei non è solo un’immensa professionista e una donna tutta di un pezzo, ma anche una moglie innamoratissima e devota di Maurizio Costanzo, con il quale fa coppia fissa da molti anni, e ha adottato Gabriele, che oggi è un bel giovane, e che lavora dietro le quinte affianco alla sua tanto celebre madre.

Una madre che, nonostante sia a dir poco impegnatissima con il lavoro, riesce comunque a ritagliarsi del tempo di qualità per lui, per ascoltarlo e consigliarlo. Si preoccupa se non sta bene e quando ha finito una storia d’amore importante ha subito rizzato le antenne, sperando che la sua creatura non ci stesse troppo male.

Ma non ha comunque voluto che ritornasse a vivere a casa con lei e con il suo Maury dal momento che ora è grande e deve imparare a camminare con le proprie gambe, come ha raccontato la stessa in una sua recente intervista. Una delle poche- per la verità- che Queen Mary concede dal momento che è una persona molto riservata.

Nonostante ciò si parla molto di lei e del marito visto che sono due vere e proprie icone della TV Italiana. E così il grande pubblico, vinto dalla più viva curiosità, vorrebbe sapere qualcosina di più del loro legame e della loro vita domestica. E lei che fa? Lo accontenta con alcune rivelazioni decisamente succulente!

Non hanno mai fatto una cosa, lo rivela lei

Si completano a vicenda, si parlano e si confrontano molto. Inoltre cercano sempre di consumare i pasti insieme. Ma non hanno gli stessi gusti in fatto di serie televisive e così sovente la donna le segue per conto suo. E al di là di ciò pare che ci sia una cosa che i due non hanno mai fatto nel corso del lungo loro matrimonio… Sapete di che cosa si tratta?

Parlando con il settimanale familiare Di Più Maria ha confessato: ” Non abbiamo mai avuto un litigio serio in 23 anni di matrimonio“. Una rivelazione decisamente importante che ha fatto sorridere i fan della coppia, che sono decisamente molto ma molto numerosi. Entrambi, come ha sostenuto la conduttrice, hanno portato una ventata di serenità e di equilibrio nella vita dell’altro.

E ora in molti si domandano se sia davvero questo il reale segreto per far durare un rapporto e un matrimonio. Certamente sì ma tutto questo senza il dialogo e l’immenso amore non può e non deve bastare.