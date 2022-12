Gf Vip, autori furibondi costretti ad intervenire: due concorrenti esagerano

Parliamoci molto chiaramente l’edizione attualmente in corso, per l’ esattezza la settima, del padre di tutti i reality, in versione vip, è una delle più pepate e chiacchierate degli ultimi anni. Tra eliminazioni a sorpresa, diatribe infuocate e comportamenti scorretti di vario genere, non ci si annoia proprio mai!

In poche parole, in ogni giorno accade qualcosa, ci sono sovente nuove entrate all’ interno della Casa Più Spiata D’ Italia, con tanto di ex vecchie glorie, i telespettatori sono sempre sul chi va là. Ma anche Alfonso Signorini, il bravo e accorto conduttore, non riesce affatto a dormire sonni tranquilli.

Tra l’altro ha iniziato a vedere i classici sorci verdi fin dalle messa in onda fin dai primissimi giorni dal momento che un po’ tutti i concorrenti, molti dei quali ad oggi non fanno più parte del gioco, si erano letteralmente scagliati contro il povero Marco Bellavia che, profondamente stanco di essere trattato a pesci in faccia, alla fine ha deciso di andarsene ben presto di sua spontanea volontà.

Poi si è parlato a lungo di bullismo e di mancanza di rispetto non solo nei suoi confronti ma anche di Nikita. E così è stata mandata via a causa di ciò Elenoire Ferruzzi che in primis si era presa una cotta per Luca Salatino ma che poi aveva spostato le sue mire su Daniele Dal Moro, senza alcun successo in entrambi i casi.

Tante sono state le varie storie nate tra le mura e ora pare che ci sia davvero del tenero da l’ex tronista veneto e la bellissima modella venezuelana Oriana Marzoli che ha da poco concluso il suo flirt con Antonino Spinalbese. Peccato che la donna sia stata avvistata molto vicina anche a un altro baldo giovanotto, sempre facente parte della scuderia della mitica Maria De Filippi. Di chi stiamo parlando?

Luca Onestini e Oriana, stanno facendo i furbi?

Di Luca Onestini che , come molti di certo ricorderanno, ha già avuto modo di partecipare al Grande Fratello Vip. Bello e palestrato, ha subito calamitato l’attenzione su di se, anche grazie alla sua simpatia e alla sua chiacchiera, decisamente irresistibile. Fatto sta che, soprattutto nell’ ultimo periodo, il ragazzo ha iniziato a confabulare un po’ troppo spesso con Oriana, parlando in spagnolo. E a quel punto non appaiono i sottotitoli!

Inoltre cercando di appartarsi e di nascondersi dagli occhi assai vigili delle telecamere al fine di poter parlare più liberamente. Dulcis in fundo, ma ovviamente lo diciamo in tono alquanto ironico, tendono a coprire i microfoni. Chiaramente i loro modi di fare non sono sfuggiti agli autori che hanno dovuto riprenderli più volte.

Ma. nonostante ciò, pare che i due siano andati avanti imperterriti per la loro strada, facendo pure gli gnorry! E ora che cosa deciderà il GF? E Signorini deciderà a questo punto di intervenire dando loro una bella lavata di capo?