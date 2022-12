Eros Ramazzotti e il flirt con la giovanissima Miss Italia: finalmente la scottante verità

Eros Ramazzotti è uno dei cantanti più amati del mondo dello spettacolo italiano e il merito è senza dubbio della sua fantastica voce. In passato è stato al centro del gossip per un presunto flirt con l’ex Miss Italia Carolina Stramare. A distanza di anni è stata lei a tornare sull’argomento, eliminando così ogni dubbio ai rispettivi fan.

Eros Ramazzotti è uno dei pilastri fondamentali della musica italiana. Le sue canzoni riscuotono da sempre un grande successo. Una storia importante, Fuoco nel fuoco, Se bastasse una canzone, Adesso tu e tante altre canzoni gli hanno dato tante gratificazioni nel corso del tempo. Di recente è uscito il video di Ama in cui ha voluto coinvolgere l’ex moglie Michelle Hunziker e la primogenita Aurora Ramazzotti. Sono molto amati dagli italiani perché sono la chiara la dimostrazione che anche in seguito a una separazione si possono mantenere dei rapporti civili e affettivi con i propri ex.

Eros Ramazzotti è stato spesso al centro del gossip per via della sua vita da sentimentale. Dopo la Hunziker ha conosciuto Marica Pellegrinelli che lo ha reso padre di due splendidi bambini: Raffaela Maria e Gabrio Tullio. Purtroppo anche con lei la favola d’amore è giunta al capolinea. Poi è stato il turno dell’ex Miss Italia Carolina Stramare, il cui nome è stato associato a quello del cantante. Ma cosa è successo realmente? Ecco la risposta.

“Resto una sua grandissima fan”

Secondo quanto riferito da Spy i due si sarebbero frequentati quando lui ha detto addio alla modella. Quest’ultima avrebbe riferito che in realtà lui le ha inviato un messaggio in privato su Instagram per fargli i complimenti per la vittoria ottenuta nel 2019 al concorso di bellezza. Poi avrebbe aggiunto che gli ha negato la possibilità di andare a cena fuori insieme.

“Ci tenevo a smentire tutto”

Dopo queste dichiarazioni in tanti hanno fantasticato sul loro flirt, così la ragazza è intervenuta senza alcuna esitazione: “Ci tenevo a smentire tutto ciò che mi è capitato di leggere. Credevo non ce ne fosse bisogno, speravo di non dover trattare l’argomento perché pensavo non fosse necessario e invece mi tocca. In questi giorni ho letto titoli in merito ad una mia presunta relazione seguiti da: nessuno smentisce, chi lo sa?. Ve lo dico io: Eros è un artista che stimo e seguo da quando sono piccola“.

Parole che confermano l’ammirazione per il cantante. Poi è arrivata al nocciolo della questione: “Mi ha scritto il giorno successivo alla proclamazione per congratularsi e io l’ho ringraziato, questo è”.