Antonino Spinalbese sotto shock: “Mi ha sputato e messo le mani in faccia” | Lite furiosa al Gf

Grande Fratello Vip 7, nuove e pesantissime discussioni sono avvenute nelle ultime ore all’interno della Casa Più Spiata D’Italia. E ancora una volta grande protagonista in tale direzione è stato l’ex della bellissima Belen Rodriguez, nonché padre della sua figlia secondogenita Luna Marì.

Ma l’uomo stavolta ha subito attacchi da parte di una donna non per il fatto che abbia fatto il galante con lei per poi darle il benservito, bensì per altri motivi, che stanno molto a cuore a tutti i concorrenti che sono ancora in gara all’ interno del gioco, perché tale dovrebbe certamente essere visto.

Ormai sono davvero tanti i mesi di reclusione per la maggior parte dei gieffini che troviamo ancora in gara e tra i primi che hanno calcato la scena c’è certamente da annoverare Antonino Spinalbese che si è fatto notare in men che non si dica, oltre per la sua lampante bellezza e la sua straordinaria fisicità, per le sue doti di ammaliatore e per i suoi modi di fare che gli consentono di ottenere confessioni dagli altri partecipanti.

Ha legato moltissimo con Luca Salatino che è da poco uscito di scene per sua decisione, dal momento che sentiva fin troppo la mancanza della bellissima e giovanissima fidanzata Soraia, conosciuta alla Corte di Maria De Filippi, e con Antonella Fiordelisi, che è una delle concorrenti più contestate di questa edizione.

Ed è proprio con lei che l’uomo si è sfogato dopo l’avvenimento di un fatto che lo ha letteralmente sconvolto e lasciato per un attimo senza parole. Lei ha cercato di consolarlo e ha pure preso in men che non si dica le sue difese, arrivando persino a litigare con Edoardo che l’ha molto irritata. Ma che è successo? Il racconto dei fatti…

Gli ha sputato in faccia!

In un primo momento Oriana ha iniziato a litigare con Daniele e poi è passata a discutere in maniera assai animata con Antonino con il quale ha concluso una passionale relazione, nata proprio all’ interno della Casa. Ed ecco poi che ha deciso di intromettersi nella diatriba, che assumeva toni sempre più infuocati, Edoardo che ha iniziato a inveire contro l’hair stylist e che successivamente è stato attaccato dalla sua Antonella.

A quel punto Spinalbese è arrivato a parlare delle cattiverie che sia Oriana che Alberto hanno detto sugli altri concorrenti, ma non l’avesse mai fatto! Patrizia Rossetti si è alzata e lo ha raggiunto. Dopo essersi messa di fronte a lui ha iniziato ad attaccarlo in una maniera molto dura e sputandogli in faccia!

” Mi ha sputato in faccia Patrizia”, ha infatti poco dopo confessato, sempre più amareggiato, l’uomo dopo aver raggiunto la Fiordelisi che era sconvolta quanto lui per l’accaduto. E ora in Rete è il Caos!