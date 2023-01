“Volevi davvero diventare mamma adesso?”: la risposta di Aurora Ramazzotti lascia tutti a bocca aperta

Aurora Ramazzotti è la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti. Con il tempo ha mostrato di avere tutte le carte in regola per sfondare nel mondo dello spettacolo. Adesso è in dolce attesa e, in seguito alla domanda posta da un follower, ha confessato se la gravidanza era nei suoi piani.

Aurora Ramazzotti è al settimo cielo con il fidanzato Goffredo Cerza perché a breve accoglieranno nella loro vita un bambino. Anche i rispettivi genitori non vedono l’ora di diventare nonni. La madre Michelle Hunziker attende con ansia di occuparsi del nipotino. Qualche giorno fa Aurora ha deciso di cancellare il suo account Twitter perché lo ha reputato opportuno per vivere serenamente gli ultimi mesi della gravidanza. Infatti teme che le critiche degli utenti social possano influenzarla. Del resto sa bene che la popolarità ha anche questo lato negativo.

Essendo un personaggio pubblico, Aurora tende ad avere un rapporto aperto e sincero con coloro che la seguono fin dai suoi primi esordi. Ha sempre reso partecipi i fan della sua vita sia professionale che privata e anche stavolta non ha fatto eccezione. Un utente social le ha chiesto se davvero il suo più grande desiderio fosse quello di diventare madre. Nemmeno stavolta ha fatto eccezione nel dare una risposta immediata.

“Non sono mai stata una che ama pianificare”

“Non credo ci sia un momento giusto o sbagliato per fare una cosa così, forse un momento ‘migliore’, ma comunque ogni fase della vita porta con sé difficoltà diverse che potrebbero ostacolare una decisione così importante. È talmente grande da necessitare a mio avviso di un po’ di sana incoscienza; non sono mai stata una che ama pianificare meticolosamente il futuro, preferisco accoglierlo così come viene. E ho avuto la fortuna di trovare qualcuno che la vede come me”, ecco cosa ha detto la figlia della Hunziker. Inoltre ha aggiunto che ha paura per il solo pensiero del parto.

Aurora e Goffredo Cerza – Youbee.it

Nuovo acquisto per la famiglia Ramazzotti-Cerza

Nelle ultime ore Goffredo ha condiviso una foto che non è passato inosservata. Dato che la famiglia presto si allargherà, ha reputato opportuno acquistare un’Audi bianca di ultima generazione. Sicuramente sarà più idonea con l’arrivo del piccolino.

Adesso si stanno godendo la vacanza sulla neve e con loro c’è Tommaso Zorzi, vincitore del Grande Fratello Vip e grande amico di lei. Nonostante manchi qualche mese per il lieto evento, Aurora sfrutta sempre del tempo per allenarsi. “Pronta ad allenarmi in modalità mamma”, così ha scritto.