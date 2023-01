Che sprangata per William! Ora è finita per sempre

Non c’è davvero mai poi mai pace per la mitica e super chiacchierata Royal Family. E da quando Elisabetta, la Regina che ha fatto la Storia, se ne è andata da questo mondo, il chiacchiericcio sui suoi membri è aumentato a dismisura. Carlo, come ben sappiamo è il nuovo Re e a maggio avverrà l’incoronazione. A succedergli poi sul trono, tra molto tempo, sarà il primogenito William.

Ed è lui che gli sta sempre accanto e che non lo fa mai vergognare. Ha sposato una ragazza bellissima e raffinata, una di classe. Kate è la nuora ideale, oltre che una vera e propria icona di stile per molte donne sparse nel mondo. Che cosa volere di più?

E poi Carlo ha accanto la sua adorata e amatissima Camilla, la donna che ha sempre amato nel profondo e che per molti anni è stata costretta a svolgere il ruolo, decisamente scomodo, di amante dal momento che entrambi erano sposati. Ma oggi quella stessa donna non solo è la sua legittima moglie ma anche la sua Regina consorte.

I due sono innamorati pazzi e si sostengono in ogni momento. Sono una meravigliosa coppia e si completano a vicenda. Alla fine il loro sentimento aveva convinto pure Elisabetta che inizialmente lo aveva fortemente osteggiato e anche il popolo inglese la stima molto. Come stima tantissimo anche William e la sua meravigliosa consorte. Ma ora su di loro una nube assai minacciosa ha fatto capolino…

Difatti a breve potrebbe arrivare in primis per lui e secundis per lei una super stangata che potrebbe lasciarli senza fiato. Certo, è da tempo che la persona che starebbe per ferirli non è in buoni rapporti con loro ma leggere alcune cose, decisamente negative, sul loro conto è decisamente tutta un’altra storia!

Harry è pronto a colpirlo…

Stiamo parlando del Principe Harry, considerato la pecora nera della Famiglia, dopo che ha deciso di lasciare Palazzo ma anche l’Inghilterra per andare a vivere in America con i figli e la moglie Meghan Markle che- per il momento- ha deciso di lasciare il lavoro di attrice. In ogni caso ora i due sono le star di Netflix con una docu-serie che sta facendo molto discutere…

E se in essa lanciano delle frecciatine belle velenose alla Royal Family, sarà nel nuovo libro dell’ uomo che si potranno leggere stoccate a non finire nei confronti dei suoi parenti, compresi quelli acquisiti. Non mancheranno parole al vetriolo per il fratello maggiore William, con il quale i rapporti sono molto tesi, e sulla sua Kate.

Con molta probabilità è rimasta vittima della sua fervida penna anche Camilla, la seconda moglie del padre. Ma se davvero così fosse Carlo– a quanto pare- sarebbe pronto a chiudere definitivamente i ponti con lui…