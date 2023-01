Leonardo Greco, da Uomini e Donne alla tremenda malattia: come sta oggi

Chi segue da anni il programma televisivo Uomini e Donne di Maria De Filippi ricorderà bene il percorso del trono di Leonardo Greco. Il ragazzo è entrato fin dal primo giorno nel cuore dei telespettatori. Ancora oggi in tanti si chiedono come sta dopo la scoperta di una malattia. Ecco la risposta tanto attesa.

Leonardo Greco ha ottenuto una grande popolarità partecipando a Uomini e Donne in una delle precedenti edizioni. In quel periodo era uno speaker (lavoro che svolge tuttora) e lavorava nei locali del capoluogo lombardo. Prima di sedersi sul trono all’età di 23 anni si è sposato ed è diventato padre di una splendida bambina di nome Sofia. La separazione non è stata facile da superare. Infatti Leonardo Greco ha attraversato un periodo di depressione, ma con l’amore dei familiari è riuscito a voltare pagina.

Ciò gli ha permesso di conoscere a 26 anni una ragazza, però le cose non sono andate bene a causa della sua eccessiva gelosia nei confronti di lei. Solo dopo è stato contattato dalla redazione di Uomini e Donne e grazie a questa esperienza ha avuto modo di conoscere Diletta Pagliano, ovvero la scelta. Sono stati insieme per 4 anniper poi dirsi addio a causa di vari tira e molla. Attualmente ha una compagna di nome Cinzia Meroni. Con l’avvento di Instagram i fan hanno avuto modo di seguirlo costantemente. In questo modo sono stati informati su tutto, compresa la malattia.

Un momento drammatico per Leonardo Greco

Nel periodo del Covid Leonardo Greco è stato ricoverato in ospedale perché era in condizioni gravi. È risultato positivo a due tamponi e fisicamente ne ha risentito, ragion per cui ha utilizzato i social per chiedere a tutti di restare a casa e non alimentare ancor di più la diffusione del virus.

Dopo il Covid una nuova prospettiva di vita

Ha potuto riabbracciare la figlia e la compagna dopo un lungo periodo di convalescenza. Aveva addirittura bisogno di ossigeno per poter respirare bene. La sua paura più grande è stata quella non poter riabbracciare le persone a lui care. Una volta tornato a casa ha deciso di cambiare alcune cose della sua vita, in primis allontanare le persone negative.

Poi da quel giorno ha deciso di donare il sangue all’ospedale perché ha capito che bisogna aiutarsi gli uni con gli altri per poter sperare in un mondo migliore. Oggi le sue condizioni fisiche sono più che buone, in quanto affronta la quotidianità con il sorriso. E’ impossibile non amarlo.