“Eccolo il cagnolino”: Edoardo Donnamaria asfaltato completamente

Nella casa del Grande Fratello Vip i concorrenti creano delle dinamiche avvincenti che spingono i telespettatori a restare incollati davanti al piccolo schermo. Uno di loro che fa da sempre parlare di sé è Edoardo Donnamaria per via della sua relazione altalenante con Antonella Fiordelisi. Sul web in tanti sanno esprimendo la loro opinione sul suo conto.

Da quando Edoardo, volto noto nel programma televisivo Forum condotto da Barbara Palombelli, è entrato nella casa si è subito focalizzato sulla bella Antonella. All’inizio sembrava che le cose andassero bene tra loro, ma con il passare del tempo sono emersi tanti problemi. Il primo litigio è stato causato da lei quando ha voluto imitare Oriana Marzoli oltrepassando i limiti secondo il parere di Edoardo. Quest’ultimo si è infastidito non solo dell’abbigliamento, ma anche degli atteggiamenti che Antonella ha avuto con Antonino Spinalbese. Tuttavia dopo qualche giorno è tornato il sereno.

A un certo punto la ragazza ha litigato con l’intero gruppo, ma dalla sua parte ha sempre avuto Edoardo che l’ha difesa anche quando non lo meritava. Consapevole di essere definito un cagnolino, ha sempre tutelato il suo amore dal mondo. Eppure negli ultimi giorni ha fatto nuovamente un passo indietro e ne ha parlato durante l’ultima diretta. Tuttavia il pubblico sostiene che l’amore lo spinga a rivalutare Antonella e lo ha dimostrato nelle ultime ore.

“Non ci crede nessuno”

Sui social circolano tanti video che propongono tratti della quotidianità dei concorrenti all’interno della casa. In uno di questi, condiviso nella pagina Mondodelreality, si vedono Antonella ed Edoardo che stanno parlando stesi su un divano lontani dagli altri. Dopo alcuni secondi di silenzio Edoardo ha esordito in questo modo: “È inutile che ti racconti la storia che non vuoi stare con me, tanto non ci crede nessuno”.

“Dire che sei un cagnolino è poco”

Giulia Salemi nell’ultima puntata aveva letto un messaggio di Twitter in cui l’utente social in questione ha invitato i due a dirsi addio perché la relazione risulta tossica e non permette né a lei né a lui di emergere positivamente. Altri, invece, sono stati più diretti nel dare un proprio parere.

“Siccome lui non la sopporta più e siccome non c’è assolutamente altro modo per lei di farsi notare visto che sa solo litigare e giudicare, allora si gioca la carta della seduzione perché oggettivamente ha un bel corpo” e “Dire che sei un zerbino, un cagnolino bau bau è poco. Siete affamati di telecamere“. Ecco due dei tantissimi commenti che si possono leggere nel post in questione.