Gf Vip, altra squalifica: la regia l’ha ripresa mentre diceva questa frase

Il Grande Fratello Vip 7 sta facendo discutere per via di determinate dinamiche che si stanno creando tra le mura della casa all’interno del gruppo ormai consolidato. Dopo la frase pronunciata da Patrizia Rossetti, adesso un altro concorrente è a rischio squalifica per aver usato delle parole alquanto gravi secondo il parere del pubblico. Andiamo a scoprire di chi si tratta.

In questi giorni sta accadendo di tutto nel reality condotto da Alfonso Signorini. Nell’ultima diretta c’è stato uno scontro verbale tra Soleil Sorge e Luca Onestini in merito alla loro relazione giunta al capolinea quando lui faceva parte del cast del Grande Fratello Vip 2. Tutti ricorderanno che in quel periodo lei non ha esitato a lasciarlo per frequentare un altro tronista, ovvero Marco Cartagena. Inevitabile è stata la formazione di due fazioni sul web.

Inoltre al centro dell’attenzione c’è sempre Antonella Fiordelisi alle prese con Edoardo Donnamaria. I due non riescono a trovare un punto di incontro e secondo gli utenti social dovrebbero mettere la parola fine a questa relazione perché risulta tossica per entrambi. Tuttavia il ragazzo fa spesso un passo indietro e viene così etichettato come una persona priva di carattere. Poi c’è stato il caso che ha avuto come protagonista Patrizia Rossetti per aver pronunciato la seguente frase: “Se fossi un uomo ti stuprerei”. Adesso è un altro concorrente che sta scatenando gli animi per un’altra espressione considerata del tutto inopportuna per un contesto televisivo.

Un concorrente a rischio squalifica?

La persona in questione non è altro che Dana Saber. Fin dal primo giorno ha dato del filo da torcere a tutti i concorrenti. Già precedentemente ha dichiarato di stimare la figura di Vladimir Putin e adesso ha oltrepassato nuovamente il limite. Il fatto è avvenuto nel giardino quando si stava discutendo sul calendario da fare. I concorrenti devono ricoprire un mese dell’intero anno travestendosi in un qualsiasi personaggio. Dana ha espresso un desiderio che ha spiazzato i presenti.

“Prendete con le pinze quello che dice”

“Io vorrei vedermi in una immagine con un kalashnikov, vestita militare”. Nel video che sta circolando su Twitter si vede perfettamente il volto contrariato di Antonella. A gran voce si chiede la squalifica mentre altri hanno interpretato le sue parole in modo diverso.

Uno di questi l’ha difesa così: “Guardate che forse voleva intendere ‘in tenuta da guerra’, come una guerriera che dentro la Casa del GF combatte. Prendete con le pinze quello che dice. Non parla molto bene l’italiano ed è facile fraintendere. Questa è la mia interpretazione, poi non so”.