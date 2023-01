Elenoire Ferruzzi, il lutto è troppo doloroso da sostenere: se n’è andata per sempre

Nonostante sia ormai uscita dalla Casa Più Spiata d’Italia da diverso tempo ormai, Elenoire Ferruzzi fa sempre e comunque parlare di se. Ma stavolta sta tenendo in banco sul Web, dove è da sempre molto attiva, non per una sua ennesima trovata o dichiarazione al vetriolo, bensì per un messaggio ricco di autentico dolore.

La donna ha il cuore letteralmente sbriciolato in mille pezzi. Non se l’aspettava che quella persona se ne andasse ora da questo mondo. Ma ora che sa che lei non tornerà più non può fare altro che ricordarla con immensa stima e ingente affetto.

E’ eccentrica, ama apparire, mostrarsi e non passare di certo inosservata. Vuole essere amata e riempita di complimenti a gogo sia nella vita reale che in quella Social. Cerca l’amore, quello con la ” A” maiuscola e durante la sua permanenza al GF si è infatuata in primis dell’ ex tronista romano, con un passato da corteggiatore, Luca Salatino e poi del bellissimo Daniele Dal Moro, anche lui lanciato nel vasto mondo dello Spettacolo da Maria De Filippi.

Ma in entrambi i casi ha ricevuto un super due di picche. Tuttavia è con il secondo giovane che ha avuto le più accese discussioni. Elenoire poi ha letteralmente preso fuoco quando l’ha visto comportarsi in maniera un po’ troppo sdolcinata e affettuosa con Nikita. Ha così iniziato a parlare malissimo di lei e a trattarla anche peggio.

Alla fine è arrivata al punto di sputare in terra dopo che la modella era appena passata. Chiaramente il gesto, assolutamente gravissimo e fuori luogo, non è passato inosservato all’ occhio vigile degli autori, così come ai telespettatori del programma che sono ancora oggi assai numerosi.

Il suo messaggio ricco di dolore sui Social

E così Alfonso Signorini è dovuto correre necessariamente ai ripari e pure a spron battuto! L’ha ripresa durante una puntata del serale, dimostrandosi ferito e deluso del suo atteggiamento. Alla fine tramite il televoto si è deciso di farla uscire immediatamente dal gioco. Ma, nonostante ciò, lei è ancora sulla cresta dell’ onda e oggi è tornata a essere attivissima su Instagram. Ed è qui che ha espresso il suo cordoglio per la scomparsa di una donna tanto speciale… E sono lacrime!

“Addio Vivienne, Hai scandito la mia adolescenza la mia gioventù i miei anni più belli con la tua moda la tua evoluzione la tua innovazione, Magica, eclettica, poliedrica e irriverente straordinaria un genio assoluto inarrivabile… ho l’armadio ed il cuore pieno di te ❤️ci mancherai e tanto”, queste le esatte parole da lei scritte a corredo di un bellissimo scatto che ritrae la mitica Vivienne Westwood che ha da poco lasciato questo mondo.

Il suo messaggio è stato in men che non si dica riempito non solo di tanti cuoricini ma anche di parole ricche di affetto e di stima per la straordinaria stilista che ha lasciato un segno indelebile nella Storia della Moda.