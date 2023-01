“Fa uso di sostanze stupefacenti”: il padre di Antonella Fiordelisi lancia un’accusa pesantissima

Grande Fratello Vip, la settima edizione del padre di tutti i reality, che è ancora in corso e in onda su Canale 5, sta regalando di continuo gatte da pelare ad Alfonso Signorini, il suo bravo e accorto conduttore, nonché eccellente direttore del magazine Chi, che ogni settimana in edicola ci regala grandi esclusive.

E ora il padre della gieffina Antonella Fiordelisi, tra le concorrenti più chiacchierate e contestate, che non gode della stima dell’opinionista Orietta Berti, che la trova bella solo esteriormente, ha lanciato pesantissime accuse parlando, senza tanti giri di parole, di uso di sostanze stupefacenti.

Non è di certo un argomento da prendere a cuore leggero quello che è stato tirato in ballo nelle ultime, ultimissime ore, da Stefano Fiordelisi, il papà della celebre Antonella, che sul Web, in particolare sui Social, è spesso attaccata per i suoi modi di fare sopra le righe. Per molti utenti poi lei è fin troppo arrogante.

C’è chi la vuole vedere come una vera e propria stratega, chi come una vipera, e chi come una giovane donna che vuole farsi notare a tutti i costi. Della serie ” l’importante è che se ne parli”. Ma ora il suo genitore non ci sta a leggere cattiverie su cattiverie, nonché falsità, sul conto della sua creatura e lancia così, come una sorta di fulmine a ciel sereno, una stoccata bella grossa a una persona che sta rilasciando interviste a gogo.

Ma- del resto- si sa che quando una persona decide di entrare nella Casa Più Spiata D’ Italia sa benissimo che poi molte persone che sono state legate a lei anche solo per un certo periodo della sua vita, decidano di ” aprire il rubinetto” e magari rivelando anche fatti scomodi.

Lo sfogo del padre che lascia interdetti

Fatto sta che il padre della Fiordelisi, dopo aver fatto sapere di aver bloccato molte pagine legate alla Cronaca Rosa, ha deciso di dire la sua in una maniera molto forte e decisa su chi parla a sproposito di sua figlia: ” Complimenti a chi intervista soggetti imbottiti di anabolizzanti e devastati mentalmente dall’utilizzo di sostanze stupefacenti. Complimenti anche a chi sponsorizza certi soggetti”.

Chiaramente il suo sfogo, dal sapore molto amaro, non è passato inosservato ed è diventato in men che non si dica virale. Sul Web i telespettatori del padre di tutti i reality si sono in men che non si dica scatenati, commentando le sue dichiarazioni. E c’è anche chi si domanda se Alfonso Signorini voglia riprenderle nel corso di una puntata del serale.

Certo, il riferimento a Francesco Chiofalo, celebre ex di Antonella, è per moltissimi utenti assai evidente e a questo punto non resta che attendere la sua replica che sarà, in tal caso, assai pepata… E il Gossip nel frattempo impazza ancora di più…