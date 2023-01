Serena Rossi, la dura confessione sulle mancate nozze con Davide: “Ho pure smesso di…”

Si era parlato a lungo delle nozze della splendida Serena Rossi che non è solo una bravissima attrice e una cantante sopraffina, oltre che una conduttrice molto talentuosa, ma anche una donna bellissima. Lei sta da una vita con il suo Davide e sono pure diventati genitori ma poi qualcosa è andato storto e niente matrimonio!

Si è rimandato tante volte, per svariati motivi, poi non se ne è più sentito parlare e ciò ha fatto nascere terribili sospetti sia nei cuori che nelle menti dei fan, decisamente molto numerosi, dell’ artista campana. Che cosa sta succedendo? Come vanno “le cose” con il suo compagno?

Entrambi sono due grandissimi professionisti e in tempi piuttosto recenti li abbiamo pure visti recitare insieme nella seconda e seguitissima stagione di Mina Settembre, dove lei ricopre, e pure in maniera assolutamente magistrale, il ruolo di indiscussa protagonista, accanto a uno strepitoso e super affascinante Giuseppe Zeno.

Lui, il bravo e bello Davide Denvenuto, con il quale Sere fa coppia fissa dall’ormai lontano 2008 e ha messo al mondo nel 2016 il loro unico figlio Diego, ha rivestito invece il ruolo di marito di una delle migliori amiche in assoluto di Mina. Peccato che nella vita reale non abbia mai svolto tale parte, dal momento che non ha ancora sposato la sua storica compagna. Ma come mai?

Qualche anno fa lui aveva chiesto la mano alla sua lei, proponendole di sposarlo in Comune nella Capitale, dove entrambi vivono e operano da moltissimi anni per motivi professionali. La richiesta era avvenuta negli studi di Domenica In. Ma la Rossi aveva poi precisato che si era trattato solo di una bella burla.

Poi se ne era riparlato poco prima dell’ arrivo del primo lunghissimo e assai estenuante lockdown, che ci ha presi tutti quanti di contropiede, ma a causa di esso le nozze sono state rimandate di continuo per paura dei contagi che fino a poco tempo fa, dati alla mano, era ancora molto alti.

Le nozze? Non sono in programma…

E ora? E ora pare che- come si suol dire- i due ci abbiamo messo una bella pietra sopra! A dirlo, con qualche abile giro di parole, è stata la stessa Serena nel corso di una sua chiacchierata a cuore aperto per Di Più TV: “ Le nozze non sono in programma e ho pure smesso di chiedermi se e quando ci saranno”. E con Davide tutto ok? A quanto pare sì…

Non per nulla poco dopo l’attrice ha aggiunto: ” Ma non mi lamento: Davide e io stiamo bene così”. E nel farlo ha pure sottolineato a più riprese che il loro amore va sempre a gonfie vele e che sono innamoratissimi, oltre che impegnatissimi entrambi con il lavoro che talora li tiene lontani da casa.

Non per nulla la donna ha pure specificato: “In fondo avrei poco tempo per organizzare le nozze, perché per i prossimi mesi sono già piena di impegni”. E ora i suoi estimatori non vedono l’ora di rivederla sul Piccolo Schermo, del resto è lei oggi la vera regina della fiction nostrana!