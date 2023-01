Gemma Galgani, addio dopo anni nel parterre di Uomini e Donne: finalmente c’è la risposta

Gemma Galgani è una delle protagoniste indiscusse del programma Uomini e Donne di Maria de Filippi. Da anni è alla ricerca del vero amore, ma anche se si accumula continuamente delle delusioni non perde mai la speranza. Nelle prossime puntate assisteremo a nuove e imperdibili dinamiche relative proprio alla dama di Torino.

Gemma ha fatto sognare gli italiani con Giorgio Manetti. Anni fa i due si frequentavano e non hanno mai nascosto la complicità che c’era sotto ogni punto di vista. Purtroppo l’idillio è terminato perché lui voleva andare via dal programma e lei non accettò perché non c’era amore in una scelta del genere. Di conseguenza con il tempo le loro strade si sono separate. Lui per anni è stato fidanzato con un’altra donna mentre lei si è messa in gioco nello studio di Uomini e Donne.

Da allora non fa altro che accumulare una serie di delusioni. Come se non bastasse contro di lei ci sono Gianni Sperti e Tina Cipollari, i due opinionisti che le puntano sempre il dito contro per i suoi modi di fare. Infatti a parer loro vive l’amore come se fosse un’ adolescente. In realtà è proprio questo che piace al pubblico. Nelle prossime puntate vedremo dei colpi di scena che riguardano proprio lei. Qualcuno insinua che potrebbe andare via dallo studio. Sarà davvero così? Andiamo a scoprirlo.

La decisione di Gemma su Alessandro

Nell’ultimo periodo ha focalizzato la sua attenzione su Alessandro. L’uomo è stato conteso da varie dame come Paola, con la quale ci sarebbe stato un bacio. Secondo fonti attendibili pare che a questo punto Gemma non sarà più sicura di portare avanti questa conoscenza. Ha detto semplicemente che il cavaliere con lei si è sempre comportato da galantuomo senza pretendere mai nulla. Tina è intervenuta dicendole che fa sempre riferimento, anche se in maniera implicita, all’intimità.

Gemma resterà seduta nel parterre femminile?

Non è chiaro come andrà a finire la faccenda. Fatto sta che i fan possono stare tranquilli perché non andrà via, in quanto si dice che si sta frequentando con un altro cavaliere. Per il momento non si sa ancora l’identità di costui, ragion per cui non ci resta che attendere le nuove puntate che andranno in onda a partire dal lunedì 9 gennaio 2023.

Nelle prossime puntate l’attenzione sarà focalizzata anche su Riccardo Guarnieri, il quale non porterà avanti la conoscenza con Gloria. A detta di Ida Platano lui le avrebbe mandato dei messaggi, chiara conferma che non riesce a darsi pace da quando ha capito di averla persa per sempre.