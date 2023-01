Francesco Totti rimpiazzato dal figlio Cristian: ormai la sua storia d’amore fa più scalpore

Buon sangue non mente! E’ proprio il caso di spolverare- metaforicamente parlando- dal libro dei proverbi, questa frase dal momento che Cristian, il figlio primogenito del mitico Francesco Totti e della bellissima Ilary Blasi, sta seguendo le orme del padre a livello sentimentale. In che senso? Che anche lui, nonostante sia giovanissimo, sa come conquistare! La sua fidanzata è il top!

Ora il ragazzo, che gioca a calcio ad alti livelli, e che è appena tornato dal Quatar dove ha seguito con grandissima attenzione i Mondiali accanto al suo tanto celebre e chiacchierato padre, fa sognare tutti quanti ad occhi aperti con una nuova foto. Un selfie, molto romantico, con la sua lei.

Una lei, sua coetanea, bellissima, che non sfigurerebbe di certo a lavorare nel vasto mondo della Moda e dello Spettacolo dove la mamma di lui, dunque la sua futura suocera, è lanciatissima da tempo. Non per nulla è una conduttrice amatissima e una vera e propria punta di diamante delle Reti Mediaset dove lavora da moltissimi anni.

Come lei possiede una fisicità niente male, è alta e slanciata. Ha stile, classe ed eleganza e sa mettersi in posa innanzi a una camera o a un obiettivo di una macchina fotografica. Caratteristiche che certamente avranno fatto colpo sul suo fidanzato, insieme alla sua ragguardevole avvenenza che in men che non si dica ha conquistato pure il vasto popolo del Web.

La giovane in questione si chiama Melissa e da diverso tempo fa coppia fissa con Cristian, il primogenito di Ilary Blasi e Francesco Totti. Dopo di lui la ormai ex coppia ha messo al mondo Chanel, vera star dei Social, in particolare di Tik Tok, dove realizza video strepitosi, e la piccola Isabel.

Una coppia bellissima, pronta a rubare la scena

Il ragazzo anche di recente ha voluto mostrare, certamente orgoglioso, la sua dolce metà ai suoi numerosissimi followers sul suo seguitissimo Profilo Ufficiale Instagram, con una foto, realizzata in orario notturno, nella Capitale. Entrambi guardano in camera, dunque non si tratta di uno scatto rubato, ma di qualcosa che i due hanno voluto realizzare come sorta di ricordo di quel momento, decisamente magico e dolcissimo.

Una scelta- per la verità- condivisa da tantissime coppie, soprattutto quelle composte da giovanissimi, come sono loro del resto, che amano poi renderla pubblica pubblicandola sul Web. Non sono mancati immediatamente i like, i cuoricini pulsanti e palpitanti e i commenti, più che lusinghieri, sui due innamorati.

Tuttavia, non c’è ne voglia il figlio di Francesco, ma gli utenti in tale frangente si sono concentrati maggiormente su di lei e sul suo aspetto fisico che è assolutamente notevole. Che siano pronti i due a rubare la scena ai genitori di lui sulle pagine di Gossip? Totti è avvertito!