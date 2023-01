Lutto Benedetta Rossi: “Si è spenta nel suo letto”

Benedetta Rossi è una delle food blogger più amate dagli italiani e in merito è senza dubbio della sua dolcezza abbinata a un vero talento culinario. Purtroppo in queste ore non sta vivendo dei momenti piacevoli a causa della perdita di una persona a lei molto cara. Andiamo a scoprire di chi si tratta.

Nata il 13 novembre 1972 a Porto San Giorgio, Benedetta Rossi è una blogger, scrittrice e conduttrice televisiva. Ha sempre avuto una passione per l’arte culinaria al punto tale che a partire dal 2009 ha iniziato a pubblicare dei video su YouTube nel canale AgriturCasaVecchia. Nel 2011 ha aperto un altro canale dal nome Fatto in casa da Benedetta. Un giorno la sua vita è letteralmente cambiata quando ha visto che un video ha ottenuto tantissime visualizzazioni. Da allora ha scalato la vetta del successo.

In punta di piedi è entrata nelle case degli italiani con il suo programma televisivo Fatto in casa per voi, dove ha accolto le telecamere a casa sua nella cucina. Tutti sono concordi nel dire che abbia un modo di porsi tale spingere chiunque a seguire ogni singola puntata. Con il tempo ha conquistato il cuore di tutti, quindi è normale che ci sia preoccupazione per lei per via di un lutto che ha subito da qualche ora.

“Oggi mia nonna Blandina ci ha lasciati”

Ecco cosa ha scritto circa 15 ore fa sul suo profilo Instagram FattoincasadaBenedetta: “Oggi mia nonna Blandina ci ha lasciati, si è spenta serenamente nel suo letto. Vorrei scrivere tante cose…ma adesso non riesco. In questo triste giorno l’unica cosa che riesco a fare è stare in silenzio nel dolore, con la mia famiglia e con mia Zia Giulietta che ha perso la sua amica ‘sorella’ e compagna di una vita”.

“L’avevi fatta diventare la nonna di tutti”

Giovedì 29 dicembre è venuto a mancare l’amata nonna all’età di 99 anni. Tanti sono stati i commenti di condoglianze che ha ricevuto. I telespettatori la conoscevano perché la food blogger ha sempre parlato di lei mostrando le ricette ereditate proprio dai suoi fornelli.

Per fortuna Benedetta Rossi può contare sull’affetto dei propri cari, soprattutto su quello del marito Marco Gentili. Quest’ultimo ha sempre sostenuto le sue idee, la sua carriera e le sue ambizioni. Non a caso si è sempre definito il suo primo grande fan. Inoltre è il fondatore della società Maui Media Srl e si occupa dell’immagine della moglie a scopi pubblicitari e promozionali.