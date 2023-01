Belen, innamorata persa del ‘figlio’ adottivo di Stefano De Martino: il gesto affettuoso

Belen Rodriguez è una delle donne più amate del mondo dello spettacolo italiano, in quanto è riuscita da sola a costruirsi una carriera televisiva degna di tutto rispetto. Di recente sui social si è mostrata in teneri atteggiamenti con il cosiddetto ‘figlio’ adottivo di Stefano De Martino. Andiamo a scoprire di chi si tratta.

Stefano De Martino e Belen Rodriguez hanno fatto sognare ad occhi aperti italiani e continuano tuttora a farlo. Si sono conosciuti nello studio di Amici quando lui faceva parte del corpo di ballo dei professionisti e lei era un’ospite molto apprezzata dalla padrona di casa. Durante una coreografia si sono baciati e ciò ha confermato la rottura di lui con Emma Marrone. Subito dopo sono convolati a nozze ed è nato Santiago.

Successivamente si sono lasciati e Belen ha dato una possibilità ad Andrea Iannone, l’attuale fidanzato di Elodie. I due ex si sono ridati una possibilità, ma anche stavolta è stato inutile. Lei ha conosciuto Antonino Spinalbese che ha reso padre della piccola Luna Marí, però dopo pochi mesi dalla nascita si sono detti addio. Belen e Stefano allora hanno deciso nuovamente di riprovare e pare che ora non ci siano delle ottime basi. Di recente Belen ha pubblicato una Instagram story con Choco, il figlio adottivo del proprio compagno.

Ora c’è lui nella vita di Belen Rodriguez

Choco è il migliore amico a quattro zampe dell’ex ballerino di Amici. È un labrador color cioccolato e Stefano aveva già presentato ai follower a settembre 2020 pubblicando un video in cui Santiago giocava con lui. Stefano ha deciso di accoglierlo nella sua vita quando Belen non era ancora tornata tra le sue braccia. La showgirl argentina lo ha amato fin da subito, come testimonia la storia condivisa sul suo profilo Instagram. Sicuramente sarà di ottima compagnia per i figli.

“Alla settecentesima intervista che avrà in più da dire?”

Sabato 31 dicembre 2022 andrà in onda la puntata di Verissimo dove verranno riproposte le interviste migliori di quest’anno. Tra queste non può mancare quella di Belen, anche se qualcuno ha avuto da ridire. In poche parole nella pagina Instagram di Verissimo qualche utente social ha manifestato il proprio malcontento.

La replica non è tardata ad arrivare. In effetti è stato riferito più di una volta che si tratta di una vecchia intervista. A prescindere da tutto Belen è un personaggio pubblico di grande spessore, quindi nel bene e nel male si parlerà sempre di lei.