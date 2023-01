Romina Carrisi, cambia look: il prima e il dopo è straordinario

La bellissima Romina Carrisi, attrice e cantante, nonché vera star di Oggi è Un Altro Giorno, ha deciso di cambiare look alle sue meravigliose chiome che ama portare perlopiù sciolte sia in TV che nella sua vita a telecamere spente. Ha deciso di rendere partecipi del cambio i suoi fan, decisamente numerosi, con una Storia caricata sul suo seguitissimo Profilo Ufficiale Instagram.

Sorridente e rilassata, con tanto di microfono alla mano, scherza con i suoi followers. Sta bene e si sente completamente a suo agio mentre si affida alle mani del suo parrucchiere di fiducia che dietro alle sue spalle si accinge a prendersi cura dei suoi capelli. Il risultato di tutto ciò? Il top!

La ragazza è completamente struccata e non si fa alcun problema a mostrarsi così, in versione squisitamente acqua e sapona, al vasto popolo del Web. Ha le spalle nude, e gli occhi sorridenti con tanto di una luce speciale. Lei è appagata dalla sua esistenza sia dal punto di vista professionale che sentimentale.

Difatti se nel primo caso è sempre più presente alla Corte dell’ amica Serena Bortone e ha all’ attivo nuove importanti esperienze attoriali, dall’ altro l’amore con Stefano Rastelli, il regista della trasmissione, che è più grande di lei di molti anni, sta andando a gonfie vele. I due non si nascondono più e ci sono già state- a quanto pare- le presentazioni ufficiali in famiglia.

E quando una donna, al di là della sua età, si sente completa, la sua bellezza, che già di base è assai forte, non può che assumere toni ancora più lampanti ed elevati. Ed è questo certamente il suo caso. Non per nulla sta aumentando sempre più il numero dei suoi estimatori che seguono con grande interesse sia i suoi post che le sue Stories.

Si mostra con la tinta in testa senza un filo di trucco

Ed è proprio in una di esse, tramite un video, che la terzogenita del mitico Albano Carrisi, che è ancora oggi uno dei cantanti italiani più amati non solo nel nostro Paese ma nel mondo, e della meravigliosa Romina Power, ha voluto mostrarsi con la tinta in testa. Ha forse voluto cambiare colore? Quale cambiamento ha voluto rapportare ai suoi adorati capelli?

No, non è tornata bionda, ma-a quanto pare- ha solo voluto dare una bella rinfrescatina a livello di colore, sempre stando sul castano, caldo e avvolgente, che le dona tantissimo e che fa risultare come si deve l’autentico incanto dei suoi occhi che sono una vera e propria calamita per chi la osserva sia in TV che di persona.

Il video- purtroppo- finisce ben prima che il parrucchiere proceda allo shampoo e alla piega quindi- almeno per ora- non abbiamo potuto ammirare il risultato finale del suo lavoro che sarà certamente magnifico, come la stessa Romina.