Teo Teocoli, la malattia che l’ha sconvolto 20 anni dopo: come sta oggi e com’è diventato

Teo Teocoli ha fatto la storia del mondo dello spettacolo italiano. È un artista tutto tondo, in quanto ha alle spalle una carriera di comico, imitatore, attore, cantante e conduttore televisivo. Di recente è scomparso dal piccolo schermo, dunque in tanti si sono preoccupati soprattutto per via della sua malattia. Ecco come sta adesso.

Nato a Taranto il 25 febbraio 1945, Teo Teocoli all’età di 5 anni si è trasferito con la famiglia a Milano. negli anni dell’adolescenza si è esibito come cantante nei locali del capoluogo lombardo con la band musicale I Demoniaci. Nel 1966, però, ha esordito da solista ottenendo un grande successo. Negli anni novanta si è fatto conoscere per le sue attività di cabarettista e così ha incontrato Massimo Boldi e Renato Pozzetto. Poi dal 1997 si è cimentato nella conduzione del varietà di Rai 1 Faccia la tosta.

Nel 2000 ha condotto il cinquantesimo Festival di Sanremo con Fabio Fazio e Luciano Pavarotti. Con Massimo Boldi ha condotto due edizioni di Scherzi a parte dove ha esordito la giovane Michelle Hunziker. Nel 2008 si è esibito nel teatro dell’Ariston con la canzone Carta d’identità nel duetto con Tony Dallara. Ciò dimostra che ha una carriera alle spalle degna di tutto rispetto. Tuttavia a un certo punto ha deciso di ritirarsi per via delle sue condizioni di salute. Infatti anni fa ha scoperto di avere una malattia.

Ecco la verità

Nel 2021 ha annullato le tappe del suo spettacolo Tutto Teo per le sue condizioni fisiche cagionevoli. In realtà già da 20 anni è alle prese con una malattia che è tornata alla carica qualche anno fa. Ne ha parlato durante un’intervista rilasciata a Mara Venier. Non è mai andato nello specifico, fatto sta che si è sempre scusato con i fan per non aver rispettato i suoi impegni. Oggi, per fortuna, sta bene.

Curiosità e vita privata

Non tutti sanno che Teo Teocoli ha avuto una relazione con Wilma Goich (concorrente dell’attuale edizione del Grande Fratello Vip) quando ha partecipato alla Caravella dei successi di Bari, ovvero una manifestazione canora italiana. Nel 2014 ha partecipato a Ballando con le stelle in coppia con Natalia Titova, ma per problemi fisici è stato costretto ad abbandonare. Nel 2021 è tornato sul parco degli Zelig nei panni del personaggio Felice Caccamo.

Per quanto riguarda la vita privata nel 1985 si è sposato con Elena Fachini e dalla loro unione sono nate Anna Adele Letizia, Paola e Chiara. Non si hanno tante informazioni sul loro conto perché preferiscono tenere la loro vita lontano dalle telecamere.