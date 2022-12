Mario Giordano, avete mai visto la (misteriosa) moglie? E’ proprio un angelo biondo

Mario Giordano è uno dei volti più noti del mondo dello spettacolo italiano. Giornalista, autore e conduttore televisivo e saggista. In poche parole ha un curriculum degno di tutto rispetto. Per quanto riguarda la vita privata pochi conoscono la moglie. Ecco una foto che conferma la sua bellezza.

Mario Giordano, nato il il 19 giugno 1966, dal 7 maggio 2018 è un membro fondamentale della Mediaset perché direttore delle Strategie e dello Sviluppo dell’Informazione. Sì è laureato in Scienze Politiche all’Università di Torino e subito dopo ha iniziato la sua carriera per un settimanale cattolico di Torino. La sua carriera televisiva ha avuto inizio in seguito ad alcuni interventi a Maurizio Costanzo Show.

Questo gli permette di scalare la vetta del successo, in quanto il 29 novembre 2000 è diventato il direttore di Studio Aperto sostituendo Paolo Liguori. Dopo 4 anni gli hanno assegnato la direzione de Il Giornale. Dal 2018 conduce su Rete 4 Fuori dal coro. Tutti sono concordi nel dire che riesce a tenere incollati i telespettatori davanti al piccolo schermo per i suoi modi di fare altamente scenografici e burleschi. Infatti affronta in chiave ironica la politica del nostro paese. Per quanto riguarda la vita privata non tutti conoscono la moglie Paola. Andiamo a scoprire qualcosa sul suo conto.

Una donna avvolta nel manto del mistero

C’è da dire che la moglie, nonostante sia la compagna di vita di uno dei personaggi pubblici più amati, preferisce condurre una vita lontano dai riflettori. Di conseguenza si sa ben poco sul suo conto e se circola sul web qualche foto di lei è solo attraverso i contatti social del conduttore. Si sono conosciuti quando erano ancora giovani e sono convolati a nozze nel 1991. Lei ha tre anni in meno a lui e dal loro amore sono nati ben quattro figli. La primogenita si chiama Alice e a seguire ci sono Lorenzo, Camilla e nel 2005 la famiglia si è allargata con l’arrivo di Sara.

Curiosità su Mario Giordano

Su Instagram Mario Giordano è molto seguito e lo stesso discorso riguarda anche il suo profilo su Twitter. Lui in persona ha dichiarato di essere una persona con un modo di fare abbastanza curioso. Inoltre è consapevole del suo tono di voce che ha permesso a tanti imitatori di trarne spunto per i propri spettacoli.

Basta pensare al comico Fabio De Luigi che nel 2004 nello studio di Mai dire domenica ha fatto ricorso alla sua imitazione riscuotendo un grande successo. Infine è stato vittima di due scherzi organizzati da Scherzi a parte. Il secondo è avvenuto nel 2021 e il pubblico italiano ha avuto modo di vedere la moglie Paola, complice della redazione.