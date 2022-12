Yari Carrisi e il dramma che l’ha massacrato: purtroppo anche lui ne è stato ‘vittima’

Tra i figli nati dalla passata unione tra Albano Carrisi, ancora oggi tra i cantanti italiani più amati e stimati nel mondo, e la meravigliosa Romina Power, Yari, che è l’unico maschio, è certamente il più schivo e riservato. Musicista di spessore, non ama molto apparire in TV, nonostante la sua passata esperienza a Pechino Express.

L’uomo, che è legatissimo alla madre, ha nel suo passato vissuto un vero e proprio dramma del quale, nonostante sia trascorso del tempo, fatica ancora a parlarne, dal momento che la ferita è aperta e il dolore immenso. E del resto quando si vive una situazione del genere dimenticarla è praticamente impossibile…

Certamente ne avrà parlato, e pure a lungo e in maniera dettagliata, con la madre, magari anche piangendo tra le sue braccia, o mentre facevano una bella passeggiata immersi nella natura. Lei lo avrà ascoltato con attenzione e poi lo avrà rincuorato come si deve, pur sapendo che non esistono parole adatte per placare un cuore distrutto da un dramma così forte che nessun essere umano dovrebbe mai e poi mai provare sulla propria pelle.

E lei da genitrice di ben quattro figli lo sa bene tant’è che ancora oggi, a distanza di tantissimi anni, non riesce ancora a sopportare la scomparsa dell’ amatissima primogenita Ylenia, che il padre Albano, pur con l’anima sconvolta, ha dato ormai per morta. Ma lei no, spera ancora di rivederla e di rincontrarla un giorno su questa terra.

E nemmeno il fatto di essere diventata nonna è riuscito a ricucire la ferita che è ancora aperta e sanguinante. Dunque quando Yari le avrà rivelato della disgrazia, perché tale si può di certo definire, lei avrà capito bene il suo stato d’animo. Era un uomo distrutto ma la sua spiritualità lo ha aiutato a superare il momento decisamente delicato.

La perdita del figlio mai nato

In poche parole l’uomo ha perso il suo bambino. La sua allora compagna, la sensualissima Naike Rivelli, era in attesa del loro primo figlio, ma purtroppo la gravidanza non è andata a buon fine. E ciò ha spezzato il cuore in mille pezzi a entrambi che avevano fatto parlare a lungo per la la loro relazione nata a Pechino Express.

Tuttavia a raccontare del dramma alla Stampa e ai fan è stata la donna, che è sempre seguitissima sui Social, e che è molto criticata sia per i suoi scatti che per i suoi video un po’ troppo osè. Ma a difenderla a spada tratta in tale direzione c’è Ornella Muti, la sua bellissima mamma, che è anche colei che realizza sovente i contenuti che poi troviamo ampiamente in Rete.

Ma quando la ragazza ha raccontato della perdita del bimbo, gli utenti hanno messo da parte le critiche e si sono stretti metaforicamente intorno a lei in un unico grande abbraccio, dandone uno, ricco di infinito affetto, anche al sensibile e dolce Yari.