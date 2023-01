Lorella Cuccarini ‘pugnala’ alle spalle Maria De Filippi: non la vedremo più lì

Lorella Cuccarini è una delle donne più apprezzate del mondo dello spettacolo italiano, soprattutto per la sua carriera brillante maturata nel corso del tempo. Attualmente ha il ruolo di maestra di canto nella scuola di Amici di Maria De Filippi. Di recente ha fatto delle affermazioni proprio sul conto della padrona di casa. Andiamo a scoprire ogni singolo dettaglio.

Anche quest’anno Lorella Cuccarini è una maestra del talent show più noto di canale 5. Condivide quest’esperienza con Arisa, Rudy Zerbi e con i maestri di ballo Alessandra Celentano, Raimondo Todaro, Emanuel Lo. Spesso i battibecchi sono sempre dietro l’angolo per via di opinioni diverse sugli allievi. Fatto sta che spesso regalano delle risate perché si creano dei simpatici siparietti con tanto di botta e risposta.

I telespettatori sanno bene che la Cuccarini è stata l’unica a essere stata sia maestra di canto che di ballo, chiara conferma della sua versatilità artistica. Tuttavia quest’edizione potrebbe essere l’ultima per lei, dato che si sta vociferando sempre più la sua assenza. Nella rubrica Forse non tutti sanno che… del magazine Chi Alberto Dandolo ha lanciato uno scoop che ha sconvolto i lettori.

L’allettante proposta per Lorella Cuccarini

Andando nello specifico, il giornalista ha spiegato che la Rai sta cercando di riportare nei suoi studi televisivi la Cuccarini. Proprio per questo motivo starebbero pensando per lei una trasmissione di attualità e cronaca rosa o uno show in prime time. Per ora non è stato confermato nulla, fatta sta che se fosse vero la diretta interessata dovrà decidere se restare in Mediaset o no.

Il motivo dell’addio

L’ultima esperienza in Rai è stata la conduzione con Alberto Matano di La vita in diretta. In passato nel pieno di una diretta i due colleghi si sono scontrati. Di conseguenza la conduttrice ha detto addio alla Rai per via di questo episodio di cui ha parlato solo in un secondo momento. La De Filippi subito le ha offerto il ruolo di maestra che non ha esitato ad accettare.

A prescindere da come andrà a finire la faccenda Lorella Cuccarini sarà sempre grata a Maria De Filippi per averle dato la possibilità di tornare nel piccolo schermo e mettersi in gioco nel suo campo artistico. Accadrà la stessa cosa di Raimondo Todaro che disse addio a Milly Carlucci per approdare ad Amici? Per scoprirlo non ci resta che attendere.