Ilaria D’Amico, la terribile malattia che ha bussato alla sua porta: il dolore è troppo da sopportare

La splendida Ilaria D’Amico, giornalista e conduttrice sopraffina, è da poco tornata sul Piccolo Schermo, con un bel programma di intrattenimento in prime time. Una bella sfida per lei che l’abbiamo vista occuparsi perlopiù di Sport e ancora di più di calcio. Un argomento che in casa sua va decisamente forte visto che è legata da molto tempo all’affascinante Gianluigi Buffon.

Ed è proprio con il preciso obiettivo di stare maggiormente accanto a lui e al figlio che la donna ha deciso per un certo periodo di stare lontana dalla TV, ma poi ha capito che era arrivato il momento di tornare e quando le è stata proposta la possibilità, decisamente ghiotta, di essere al timone di un talk sulla Rai ha accettato di buon grado.

Ovviamente felicissimi della sua scelta sono i suoi fan che sono ancora oggi molto numerosi e che sono anche contenti di vedere che la sua storia d’amore con l’ex bandiera della Juventus prosegua a gonfie vele. Negli scorsi mesi si era parlato di crisi ma si era trattato solo di un inutile cicaleccio al quale nessuno dei due aveva mai voluto dare peso.

E che dire del matrimonio? Non ne sentono la necessità, ma ora che l’ex moglie di lui, ovvero la bellissima Alena Seredova sta per sposarsi, e si tratterebbe nel suo caso delle seconde nozze, con il suo storico compagno che l’ha resa nuovamente mamma, può essere che anche Ilaria e Gigi si decidano a compiere il gran passo.

Tuttavia nel passato della donna c’è stato anche molto dolore. Lei ne ha parlato di recente, durante una sua ospitata a La Confessione, trattenendo a stento le lacrime. La perdita di una persona a lei tanto cara per via di una terribile malattia che non le ha dato scampo.

La confessione sulla malattia che spezza il cuore

Ilaria ha parlato, non senza qualche difficoltà, della morte dell’amatissima sorella Catia, avvenuta circa due anni fa, a causa di un tumore all’intestino. La donna era andata a fare dei controlli e quando nel 2019 gli era stato diagnosticato in famiglia sono rimasti tutti basiti e sconvolti anche perché lei, a detta della giornalista, ” era la persona più sana al mondo”. E pochi mesi dopo la malattia l’ha portata via..

E da allora la sua vita è cambiata. Lei si sente più fragile e più vulnerabile. ” Sono più fragile. Sento che lei è diventata parte di me”, ha dichiarato la D’Amico che poi ha tosto aggiunto: “Oggi dò meno importanza a come mi vesto, mi commuovo a pensare alla sua dignità e riservatezza”.

E sul finale ha anche lasciato una nuova importante confessione: ” Questa perdita mi ha fatto ridefinire le priorità: il lavoro lo è, ma è più forte il bisogno di accudire la mia famiglia“. Una famiglia- dunque- che per lei viene sempre e comunque al primo posto. E ora i suoi fan si stringono forte forte a lei…