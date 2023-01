Carlo III, la vendetta è un piatto che va servito freddo: colpo di grazia per Harry e Meghan

La Royal Family tiene ancora una volta banco sul Web e sulla Carta Stampata di tutto il mondo. E stavolta lo è per via di Carlo che ne ha pensata un’altra delle sue per dare una sonora staffilata al figlio secondogenito Harry e alla sua bellissima consorte Meghan Markle.

Insomma, è ormai praticamente bello chiaro a tutti, che il nuovo Re non ha nemmeno la minima intenzione di deporre l’ascia di guerra nei confronti delle due pecore nere della famiglia, tanto meno ora che su Netflix spopola la docu- serie su di loro e che è sempre più imminente l’uscita del libro del figlio.

A gioire di questo suo atteggiamento sono il primogenito William e la sua splendida consorte Kate Middleton, considerata una vera e propria icona di eleganza da moltissime donne, che non hanno mai visto di buon occhio l’ex attrice. Ed è stato anche il suo lavoro passato- a quanto pare- ad aver fatto storcere il naso in primis alla Famiglia Reale.

Lei oggi ha lasciato quel lavoro ma in ogni caso non ha abbandonato il Piccolo Schermo visto che sovente appare in TV per alcune seguitissime interviste, che per la verità rilascia anche a interviste cartacee, e che è la star, come poco fa accennato, di Netflix. Ma ora a preoccupare maggiormente Carlo e company è il nuovo libro di Harry che uscirà tra pochissimi giorni e che promette scintille.

La sua uscita- per la verità- è già stata posticipata ma anche nel nostro Paese uscirà il gennaio, come ben sponsorizzato in svariate librerie con tanto di locandina. Le persone sono talmente curiose di leggerla che sono aperte persino le prevendite al fine di conquistarsi una copia.

Carlo non li ha voluti per il suo discorso

Sta di fatto che per Natale il suo caro paparino ha pensato bene di ferirlo ancora una volta non invitandolo al suo discorso natalizio che è stato registrato il 13 dicembre. E ciò non è chiaramente passato inosservato agli occhi dei sudditi così come della Stampa. Tanto più che il momento è stato decisamente bello ed emozionante anche perché Carlo è un bravo oratore e sa come calamitare in men che non si dica l’attenzione.

Vestito di blu, che era tra l’altro uno dei colori preferiti della sua amatissima e defunta madre, lui l’ha voluta ricordare con estrema tenerezza, non solo come Regina ma anche come la sua mamma, proponendo anche sue foto. Ciò ha indubbiamente molto intenerito i telespettatori che hanno seguito in massa l’evento.

E tra di loro, ma da casa, magari comodamente seduti nel loro salotto, ci saranno stati anche Harry e Meghan che ora- secondo molti- potrebbero meditare vendetta per l’ennesima e grave offesa ricevuta… Ma- forse- già la biografia del giovane potrebbe già essere abbastanza…