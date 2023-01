Giovanni Muciaccia, ha fatto sognare intere generazioni oggi è ridotto così | Eccolo a 52 anni

Per diversi anni sul Piccolo Schermo il simpatico e carismatico Giovanni Muciaccia ci ha fatto divertire con il suo coloratissimo Art Attack. Ed è proprio la parola creatività che sta maggiormente a cuore all’uomo, che da tempo è uscito di scena. Ma sapete che fine ha fatto, di cosa si occupa e come è diventato oggi a 52 anni?

Nonostante sia lontano da fin troppo tempo dalla TV, i suoi estimatori, che sono ancora molto numerosi, non lo hanno mai e poi mai dimenticato, e coloro che ne sentono la mancanza cercano in Rete alcune vecchie puntate del suo programma, assolutamente unico nel suo genere.

In particolare fanno un bel salto metaforico su YouTube. Inoltre pare che lo stesso ne abbia ancora una grandissima nostalgia. Del resto, si sa, come giustamente cantavano i mitici Albano e Romina, la nostalgia è canaglia, e lo è anche per lui. Eccome se lo è! E lui mica lo nega, anzi!

Non per nulla lo ha ammesso, senza troppi giri di parole, tramite un cliccatissimo post condiviso un po’ di tempo fa sul suo seguitissimo Profilo Ufficiale Instagram, da lui sapientemente gestito, ove ama utilizzare per lo più stories al fine di raccontarsi e mantenere un filo diretto coi suoi estimatori, per lo più quelli della prima ora.

Quelli -dunque- che tendono a far sentire ancora vivo dentro di se il classico fanciullino di pascoliana memoria e che -magari- amano guardare le vecchie puntate di Art Attack in compagnia di figli e nipotini per trascorrere ore spensierate insieme a loro nelle loro case.

Eccolo oggi a 52 anni

Ma ancora oggi lui, pur essendo lontano dal clamore mediatico, non ha messo da parte la sua passione per il gioco e la costruzione, tant’è che è disponibile per incontri e serate sul tema. Ha pure scritto un bel libro al riguardo che è disponibile su Amazon per la gioia del curiosi e dei suoi più grandi estimatori.

Padre di due bambini, che sono la luce dei suoi occhi, e marito devoto, da tempo si occupa di vino, ma senza comunque dimenticare l’universo televisivo. Non per nulla in alcuni video Social lo vediamo intento a mostrare qualche bel gioco da rifare direttamente nelle nostre abitazioni coi nostri bimbi, insieme ai suoi che si divertono un mondo a giocare e a scherzare con lui.

Ma forse a divertirsi in primis, come ironizzano alcuni utenti suoi coetanei, o comunque diventati già genitori, è lui, così come i più grandicelli a spassarsela maggiormente, perché si sa che gli adulti sotto sotto, soprattutto quelli di genere maschile, sono dei gran giocherelloni e quando si tratta di giocare non si tirano mai indietro!