Daniele Dal Moro senza vergogna su Oriana: “Ora dico tutta la verità su di te e Antonino”

Daniele Dal Moro è di nuovo nella casa del reality più seguito dagli italiani negli ultimi anni. In questi giorni è al centro dell’attenzione per via di alcune discussioni avute con alcuni concorrenti. Dopo Antonella Fiordelisi è stato il turno di Oriana Marzoli. A un certo punto ha menzionato nel mezzo di una lite Antonino Spinalbese. Andiamo a scoprire cosa ha detto.

Daniele Da Moro è entrato in un secondo momento nella casa del Grande Fratello Vip con Sarah Altobello, Luciano Punzo e Oriana Mazzoli. Il pubblico già ha avuto modo di conoscerlo perché ha partecipato a una vecchia edizione del reality (dove ha incontrato l’ex fidanzata Martina Nasoni, la vincitrice) e poi si è seduto sul trono di Uomini e Donne dove non ha trovato l’anima gemella. Adesso si sta rimettendo in gioco alterando gli equilibri del gruppo ormai consolidato da settimane.

In poco tempo ha legato con Edoardo Tavassi e si è allontanato da Wilma Goich per via della sua gelosia inopportuna. I telespettatori amano la sua schiettezza, in quanto sta dando del filo da torcere ai concorrenti più forti come Antonella. Senza peli sulla lingua esprime il suo pensiero e non ha fatto eccezione nemmeno con Oriana. Nelle ultime ore la situazione è degenerata al punto tale che è stato menzionato l’ex compagno di Belen Rodriguez.

La situazione altalenante con Antonino

Tutti sanno che tra Oriana e Antonino c’è stato del tenero sotto le coperte qualche giorno dopo il suo ingresso nella casa. Per via di alcuni incomprensioni lui non ha esitato ad allontanarla e le liti erano sempre all’ordine del giorno. Ora pare che tra i due ci sia almeno un rapporto civile.

“Non sei caduta nella sua trappola”

Eppure sembra che alcune cose siano sfuggite anche ai telespettatori più attenti. I dubbi sono sorti nel momento in cui Daniele ha minacciato Oriana di raccontare ciò che non è mai stato detto sul loro conto. Il video dell’accaduto è stato pubblicato su una pagina Instagram che si occupa proprio del Grande Fratello Vip.

“Oriana vai avanti…per fortuna non sei caduta nella sua trappola in questi giorni….poi queste minacce velate vi rendono uomini e donne ancora più piccoli”, ecco cosa si può leggere tra i tantissimi commenti lasciati al post. In effetti lo sguardo basito di Oriana ha fatto capire che non sa a cosa lui faccia riferimento. Sicuramente se ne parlerà nella prossima puntata.