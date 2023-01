Luciana Littizzetto, per molto tempo l’ha celato a tutti: la confessione strappalacrime sulla De Filippi

Maria De Filippi e Luciana Littizzetto sono due donne del mondo dello spettacolo molto amate. Oltre a essere colleghe sono anche grandi amiche. L’affetto e la stima che le lega sono state confermate in vari contesti televisivi, come quello di C’è Posta per Te. A distanza di anni la simpatica comica ha deciso di svelare un retroscena della loro amicizia tale da prendere i fazzoletti. Non crederete mai alle sue parole!

“Forse è giunto il momento di raccontarla questa storia. Per fare da volano e per parlare dell’affido. Per dire si può fare. Certo, bisogna avere pazienza e resilienza ma è una cosa che arricchisce tutti”, ecco cosa ha detto Luciana Littizzetto sull’esperienza dell’affido durante un’intervista rilasciata a La Stampa. Ne ha parlato nel suo ultimo libro intitolato Io mi fido di te. Anni fa, quando era fidanzata con Davide Graziano, ha accolto nella sua vita Jordan e Vanessa.

I due avevano solo 9 e 11 anni quando lei ha deciso di compiere questo passo: “Con un figlio naturale hai il tempo della gravidanza per abituarti. Con l’affido, invece, i figli ti arrivano di botto. I miei, poi, erano due ed era la settimana in cui iniziavano la scuola. Me lo ricordo come una bomba atomica”. All’inizio non era sicura di esserne all’altezza, ma poi è intervenuta la De Filippi che le ha dato coraggio.

“Le sono molto legata”

Tutti sanno che la De Filippi e Maurizio Costanzo hanno adottato il figlio Gabriele quando aveva 13 anni. Proprio per questo ha voluto supportare la Littizzetto. “Maria mi ha dato tranquillità. Le sono molto legata. Quando ci sentiamo è tutto un ‘non ti dico il mio cos’ha fatto, eh sapessi il mio’. Le confidenze un po’ ti risollevano, ti senti meno sola“, ecco le parole d’affetto per la regina di canale 5.

“Farai la mamma come sai farla tu”

Durante un’intervista a Verissimo la Littizzetto è tornata sull’argomento: “Tutto è iniziato grazie a un incontro con Maria De Filippi io ero preoccupata di fare una scelta del genere, lei mi disse: ma cosa te ne frega farai la mamma come sai farla tu. Questa sua riflessione è girata nella mia testa e sono arrivati Jordan e Vanessa”.

Adesso Jordan e Vanessa hanno rispettivamente 25 anni e 28 anni e anche se non chiamano la Littizzetto mamma a lei non importa. Ciò che conta è l’amore che li lega, un amore che non svanirà mai.