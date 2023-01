Francesco Totti se l’è portate via: Chanel e Isabel ‘lasciano’ mamma Ilary

Francesco Totti ormai non si nasconde più e vive la sua favola d’amore con Noemi Bocchi. Secondo fonti attendibili pare che trascorreranno insieme il Capodanno e con loro ci saranno le figlie di lui, Chanel e Isabel. E la madre Ilary Blasi? Cosa farà e con chi trascorrerà le ultime ore dell’anno 2022?Andiamo a scoprire tutti i dettagli della vicenda.

A luglio la coppia più amata del mondo dello spettacolo ha annunciato la separazione. All’inizio Noemi Bocchi è stata definita la causa della rottura, ma con il passare del tempo sono emersi tanti retroscena della travagliata storia dell’ex capitano della Roma con la bellissima conduttrice. Si dice che quest’ultima abbia pagato un investigatore per cogliere l’ex marito in flagrante, ma i piani sono trattati nel momento in cui lui è uscito allo scoperto con Noemi proprio il giorno del suo compleanno.

Nel frattempo a Ilary sono stati attribuiti tanti flirt. E’ stato menzionato un famoso personal trainer, il quale ha chiesto tramite avvocati di non essere coinvolto nella vicenda. Adesso è finalmente felice accanto a un imprenditore tedesco molto affascinante di nome Bastian Muller. Sono stati visti nell’aeroporto di Zurigo e in altri

luoghi, confermando così le loro intenzioni serie. A breve accoglieremo il nuovo anno, ma Francesco Totti ha pensato bene di portare con sé le due figlie a Miami. E la madre come trascorrerà le vacanze? Andiamo a scoprire dove andrà per accogliere il nuovo anno.

Totti e le due figlie in volo con Noemi

Francesco Totti ha presentato l’attuale compagna ai figli, anche perché avendo preso casa insieme sarebbe stato inevitabile un loro incontro. Ha deciso di portare con sé le figlie Chanel e Isabel per trascorrere il Capodanno insieme dall’altra parte del mondo. È stata Chanel con una storia pubblicata su Instagram a parlare della partenza. Ha mostrato ai followers di trovarsi all’aeroporto di Fiumicino mostrando il tabellone dei voli . Tuttavia la meta è stata svelata in un secondo momento.

Ilary Basi, destinazione Africa

Per quanto riguarda Ilary Blasi pare che sia trascorrendo queste ultime ore del 2022 in Thailandia. I fan ricordano bene che lei si è recata lì dopo l’ufficializzazione della separazione con i tre figli per stare lontana dal gossip incalzante in quel periodo.

Sicuramente con una chiamata o videochiamata augurerà alle tue figlie il meglio con l’avvenire dell’anno 2023. Non è stata confermata la presenza di Bastian, però i fan sono convinti che la risposta sia positiva.