Giulia Salemi, ‘disgusta’ i fan: “Gli mette il cu..o appoggiato davanti, se fossi il fidanzato la lascerei”

Giulia Salemi è una delle donne più amate del mondo dello spettacolo italiano. Adesso è un membro fisso del cast del Grande Fratello Vip, in quanto il suo compito è leggere i commenti che abbondano su Twitter. In queste ore è al centro delle polemiche per un video realizzato con il conduttore Alfonso Signorini. Delle critiche non sono passate inosservate.

È un periodo professionale d’oro per Giulia Salemi, la quale ha sempre desiderato di avere un suo spazio nel contesto televisivo e ora ci è riuscita nel migliore dei modi. Tempo fa ha partecipato all’edizione del Gf Vip vinta da Tommaso Zorzi e ciò non solo le ha aperto le porte del successo, ma ha trovato anche l’amore.

Ha conosciuto il fidanzato Pierpaolo Pretelli, anche lui parte integrante del programma con Soleil Sorge al timone della conduzione del Gf Vip Party. Adesso i due giovani sostituiranno Sonia Bruganelli perché quest’ultima si è assentata per ben due puntate. Giulia è la portavoce del popolo virtuale, anche se va contro l’opinione di alcune persone. Infatti spesso si scontra con la Bruganelli, soprattutto quando si tratta di menzionare Antonella Fiordelisi. Di recente ha realizzato un video ed è stato fortemente criticato perché interpretato in modo errato da qualcuno.

“Fossi io il fidanzato la mollerei all’istante”

Nel video Signorini indossa degli occhiali e canta sulle note della canzone Non mi diverto di Clementino e poi c’è Giulia che twerkera davanti al conduttore. I due si stanno divertendo e ciò è stato ben chiaro alla maggior parte degli utenti social, eppure qualcuno è andato sul pesante. “Ma no non è fidanzata? gli mette il c**o appoggiato davanti, pensavo fosse più seria come ragazza, fossi io il fidanzato la mollerei all’istante, ma questi pur di apparire si venderebbero anche la Madre”, ecco uno dei tanti commenti negativi.

“I commenti contro Giulia Salemi sono raccapriccianti”

“Proprio contro di lei che è l’unica a dare sempre voce di ciò che pensa il web. I twitt non vengo scelti solo da lei, e molte cose vengono censurate. Nonostante ciò appena può dire la sua è sempre sincera senza mai farsi influenzare da Signorini, Sonia e autori”.

Per fortuna Giulia ha tantissimi fan che stanno dalla sua parte. Non è stata compresa l’ironia del video, ma in fin dei conti la popolarità ha anche questo lato negativo.