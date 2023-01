Vanessa Incontrada al settimo cielo: il lieto annuncio con il nuovo anno

Vanessa Incontrada sta cavalcando l’onda del successo nel mondo dello spettacolo italiano da anni e il merito è senza dubbio della sua indiscussa bravura davanti alle telecamere. Per il nuovo anno sono previste tante novità per l’affascinante spagnola. Ecco cosa ha condiviso tempo fa sul suo profilo Instagram.

Nata a Barcellona il 24 novembre 1978, Vanessa Incontrada ha iniziato la carriera di indossatrice quando aveva 17 anni e per questo motivo si è trasferita a Milano. Tuttavia ha deciso di cimentarsi nella conduzione quando nel 2001 ha condotto con Pippo Baudo Sanremo Giovani. Dopo 3 anni ha collaborato con la Mediaset conducendo Zelig accanto a Claudio Bisio e quest’esperienza della televisiva è durata fino al 2010.

A partire dal 2006 si è cimentata anche nella recitazione ed ecco che ha la possibilità di avere un ruolo in Tutte le donne della mia vita, film di Simona Izzo. Nel 2010 ha recitato nella sua prima fiction I cerchi nell’acqua. Ha anche condotto Striscia la notizia con Alessandro Siani sia nel 2021 che nel 2022 e dal 11 febbraio al 4 marzo 2002 è stata la protagonista assoluta di Fosca Innocenti. Ciò dimostra che ha una carriera degna di tutto rispetto. L’anno 2023 sarà altrettanto ricco di novità per la Incontrada. Ecco la conferma di quanto detto.

“Chi si rivede”

La pagina Instagram della Mediaset ha condiviso un post (condiviso poi dalla Incontrada) che non lascia alcun dubbio. L’argomento in questione è il secondo capitolo della serie tv Fosca Innocenti. Per la gioia dei fan dal 13 gennaio potranno seguire nuovamente le vicende di Fosca Innocenti nella splendida Arezzo. Si tratta di quattro episodi diretti dal regista Giulio Manfredonia e accanto all’attrice ci sarà ancora Francesco Arca.

Un Capodanno al teatro

Secondo le anticipazioni le piazze le strade del centro storico della città e le campagne limitrofi faranno da sfondo ai nuovi episodi. Il rapporto dei protagonisti non sarà sereno, anche perché arriverà un terzo incomodo che darà del filo da torcere al loro amore. Oltre alle anticipazioni, è stata proprio l’attrice a comunicare che ci sarà anche una terza serie. Per il momento non si sa ancora nulla a riguardo. Fatto sta che le vicende della fiction appassionano ancora i telespettatori.

Per ora la Incontrada è impegnata al Teatro Duse di Bologna. Salirà sul palco di via Cartoleria stasera e domani con la commedia Scusa sono in riunione…ti posso richiamare? di Gabriele Pignotta. Il nuovo anno si preannuncia, da come si può dedurre, strabiliante.