Elenoire Ferruzzi, in bikini è uno schianto: spunta la foto più unica che rara

Elenoire Ferruzzi è stata un concorrente dell’attuale edizione del Grande Fratello Vip. Nonostante sia uscita dalla casa settimane fa è presente nello studio ed è molto attiva sui social. Infatti di recente ha pubblicato una foto sul suo profilo Instagram che non è passata inosservata.

Alfonso Signorini ha voluto a tutti i costi la Ferruzzi nel cast dell’attuale edizione del Grande Fratello Vip. Lei non ha esitato ad accettare con lo scopo di abbattere dei pregiudizi sulla sua persona e su coloro che rappresenta. All’inizio aveva posato il suo sguardo su Luca Salatino, ma lui ha sempre fatto capire che non sarebbero mai andati oltre l’amicizia. Per delle incomprensioni non sono mancati dei litigi, anche nel pieno di alcune dirette. Lo stesso è avvenuto con Daniele Dal Moro.

Purtroppo la sua esperienza televisiva è giunta al capolinea perché i produttori del Grande Fratello Vip tante volte le hanno chiesto di non esagerare con delle battute ambigue, ma lei ha proseguito nel suo modo di fare e di conseguenza sono stati presi dei provvedimenti. Anche se non è più presente nella casa è molto attiva sui social. I follower hanno avuto modo di vedere una foto di lei in bikini. Tanti sono stati i complimenti che ha ricevuto.

La foto di Elenoire in bikini

“Ci vorrebbe il mare che accarezza i piedi…Ci vorrebbe il sale per guarire le ferite. Dei sorrisi bianchi fra le labbra rosa. A contare stelle mentre il cielo si riposa. Ci vorrebbe il mare per andarci a fondo…con le sue tempeste…Che lasciasse fuori, come un fiore, le tue dita. Così che il tuo amore potrei cogliere e salvare. Ma per farlo ancora, giuro, ci vorrebbe il mare…per andarci a fondo…con le sue tempeste…dove non c’è amore. Il mare in questo mondo da rifare…”, ecco cosa ha scritto la Ferruzzi nella didascalia del post.

“Sei bella come il mare”

Ha proposto il testo della canzone di Marco Masini, del tutto idonea per una foto con il mare che fa da sfondo. Elenoire osserva il paesaggio marino da una struttura con piscina. Inevitabili sono stati i commenti. Eccone alcuni: “Questa canzone ce l’ho nel cuore…la ascoltavo quando esso era in pena…ma continuo ad amarla” e “Bella come il mare tu”.

In questi giorni ha pubblicato anche uno scatto dei suoi 20 anni. E’ sempre bionda con unghie lunghissime, ma con forme meno prorompenti. A prescindere da tutto è pur sempre bellissima.