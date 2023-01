Francesco Totti, dopo il divorzio da Ilary è irriconoscibile: ecco come si è ridotto secondo chi lo segue tutti i giorni

Francesco Totti, sportivo e uomo di spettacolo a tutto tondo, nonché ex baluardo della Roma, ha destato molto scalpore quando ha annunciato la fine del suo matrimonio, visto da molti come una meravigliosa favola, con la bellissima Ilary Blasi, con la quale ha messo al mondo ben tre figli. E oggi, dopo il divorzio, è molto cambiato…

Diciamo pure, come sostengono anche una valanga di utenti in Rete, che è praticamente irriconoscibile. Ma quali grandi cambiamenti ci sono stati? Gli utenti cominciano a lanciare le varie frecciatine…

Certamente non deve essere stato per niente facile chiudere una storia così importante con la nota conduttrice romana anche perché da tempo insieme rappresentavano la coppia perfetta. E il fatto di essere entrambi due persone molto famose e amate dagli italiani di ogni età non lo ha aiutato, nemmeno mezza virgola.

Nonostante sia stato lui a venire prima allo scoperto con un nuovo amore che ora come ora starebbe festeggiando un anno, il Pupone, a differenza della sua tanto celebre ex moglie, nei primi tempi aveva deciso di seguire la strada del silenzio, sparendo per un po’ dai Social, mentre lei ci ha deliziato per tutta estate con scatti dove metteva in luce una fisicità da dieci e lode.

Il merito? In primis di Madre Natura che è stata tanto generosa con lei, ma anche di tanta attività fisica e di un’alimentazione sana ed equilibrata. Scelte che invitava a fare anche a Francesco che – infatti- quando stava ancora con lei appariva sempre al top della forma fisica. Ma ora pare che non sia più così…

E’ un po’ ingrassato e sorride meno

Difatti molti suoi fan hanno cominciato a sostenere che lui negli ultimi tempi si sia lasciato un po’ troppo andare a tavola e che abbia preso qualche kg di troppo. C’è dunque chi ha cominciato a dire che Noemi Bocchi, la sua nuova compagna con la quale ha preso casa a Roma, sia più indulgente di Ilary e che gli consenta di non trattenersi più di tanto con il cibo.

Altri riflettono che forse, complici le festività, lui abbia mangiato qualche portata di troppo! Ma-del resto-ai tempi del suo idillio con la Blasi lui parlava di un’alimentazione più basica al fine di non ingrassare. Ma c’è anche da dire che oggi non è più un ragazzino e che magari il metabolismo si è solo leggermente rallentato anche per via dello stress che sta provando per via del divorzio.

E poi c’è anche da dire che, dopo aver abbandonato il calcio a livello professionale, con i mancati allenamenti quotidiani con la su Roma, che lui porta sempre nel cuore, forse il suo fisico ne abbia un po’ risentito. In ogni caso lui rimane sempre e comunque un uomo molto affascinante ma se sorridesse un po’ di più, come faceva quando stava con Ilary, sarebbe meglio!