Aurora Ramazzotti, le prime commoventi parole al figlio: il 2023 è iniziato con gli occhi lucidi

Aurora Ramazzotti, la figlia primogenita del mitico Eros e della splendida Michelle Hunziker, a febbraio diventerà mamma per la prima volta. Incontenibile la gioia per i nonni, così come per la ragazza che, sul finire del 2022, ha voluto dedicare un dolcissimo messaggio al nascituro.

Si tratta di un maschietto e lei, insieme alla sua tanto celebre madre e alla suocera, ha già iniziato a fare dello shopping per lui, con tanto di tutine azzurre. Lei è emozionata a mille e, poco prima di salutare il vecchi anno per dare il benvenuto al 2023, ha voluto rivolgere un delicato pensiero alla creatura che porta in grembo.

E’ indubbiamente una giovane donna simpatica, frizzante, ironica e autoironica la splendida Aury, come ama farsi chiamare in segno di lampante affetto da fan, amici e parenti. Sui Social, in particolare su Instagram, dove ama mantenere, quando sia gli impegni di lavoro che personali lo permettono, un filo pressoché diretto e costante con i suoi fan, spesso ci regala momenti davvero esilaranti.

Adora strapparci un sorriso e durante la sua gravidanza ci sta deliziando con il work in progess ridendo della crescita della sua pancia e dei vari gonfiori, compresi quelli alle caviglie etc. E tra una risate e l’altra, lei è anche in grado di regalarci autentiche emozioni. A Natale ci ha mostrato l’anello che le ha regalato il suo Goffredo e ora ci ha commosso con un suo messaggio strappalacrime.

Sul finire del 2022, che ci siamo lasciati alla spalle da pochissimi giorni, lei ha voluto, come è anche normale che fosse, parlare a quel bambino che verrà presto al mondo e che lei non vede l’ora di tenere tra le sue braccia. E le parole che gli ha dedicato, oltre a essere decisamente speciali, denotano in maniera molto chiara la grande maturità della ragazza.

Elegantissima e bellissima rivolge un dolce pensiero al suo bimbo

Nel suo lunghissimo post, pubblicato sul suo seguitissimo Profilo Ufficiale Instagram, da lei ben gestito, Aurora si è mostrata elegantissima con indosso un divino abito verde di seta, con le maniche lunghe, e dotato di una scollatura piuttosto profonda. Capelli sciolti, leggermente mossi e freschi di piega.

Make up raffinato e sofisticato, nonché studiato nei minimi dettagli, con labbra in primissimo piano. Accanto a lei il compagno che non vede l’ora di diventare papà. E lei, con il cuore che batteva a gogo e gli occhi lucidi, ha parlato al nascituro, sostenendo che a breve verrà al mondo e che quello sarebbe stato l’ultimo Capodanno senza di lui.

” Il suo prima” che poi sarebbe diventato ” il dopo di te”. Perché lei, che fino a poco tempo fa era soltanto figlia, non aveva compreso bene che cosa volesse dire quella frase quando la dicevano i suoi adorati genitori. Ma lei ora ne è ben cosciente e ha voluto così mandare un saluto al piccino che ha nella pancia con tanti dolci parole e una serie di scatti talmente belli da incorniciare!