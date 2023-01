Sciagura su Canale 5, purtroppo il volto noto è costretto a dire addio: i motivi serissimi di salute

Parliamoci molto chiaramente: non è iniziato proprio benissimo il 2023 per le Reti Mediaset! Eh no, e ci duole assai molto ammetterlo, un personaggio, chiacchieratissimo a dir poco soprattutto per il suo privato, che tale mai e poi mai riesce a rimanere, ha problemi di salute.

Ed è a causa di essi che, non devono affatto essere presi sotto gamba, che – a quanto pare- sia stato costretto a dire addio con la manina a un progetto lavorativo che lo ha visto fino a poco, pochissimo tempo fa, tra i più grandi protagonisti. E’ un bellissimo e giovane uomo, che sa far girare la testa a molte donne…

Possiede una fisicità davvero notevole, non per nulla è una grande sportivo e amante della palestra. E i risultati si vedono eccome! Ma il fatto di fare tanta attività fisica non centra purtroppo molto con il fatto di possedere una salute di ferro che è il sogno di tutti quanti. E lo è dopo che quasi tre anni fa il Covid – 19 ha iniziato a serpeggiare tristemente nelle nostre vite, stravolgendole.

E ancora oggi si parla di contagi e di nuove ondate. Ma lui non è stato al momento contagiato, questo no. Per lui si parla di accertamenti medici ma senza andare nello specifico. Lo si legge nei canali ufficiali della trasmissione alla quale stava partecipando e sul sito delle Reti Mediaset.

Ciò ha chiaramente fatto in men che non si dica rizzare le antenne in testa alle sue fan, che sono decisamente molto numerose, e ai telespettatori del programma che si può definire- e pure a buona ragione- il padre di tutti i reality che anche a questo giro vede la conduzione del carismatico Alfonso Signorini, già direttore del magazine Chi.

Lui sta male ed esce dalla Casa

Sì, stiamo chiaramente parlando del Grande Fratello Vip che, alla sua settima edizione che è ancora attualmente in corso, sta dando non poche gatte da pelare agli autori. Tra eliminazioni a gogo, alcune delle quali decisamente inaspettate, squalifiche, litigate furiose tra i concorrenti, c’è da sbizzarrirci, non c’è che dire!

Ed è proprio un concorrente che è stato fortemente criticato e la causa dell’ ira di alcuni suoi colleghi a non stare bene. Si tratta di Antonino Spinalbese. ll gieffino aveva parlato nelle scorse settimane all’ interno della Casa di una malattia che lo fa stara sovente male. In poche parole aveva svelato di possedere ” un pancreas da anziano”. Poi si è anche parlato di una ciste al coccige.

E nel farlo aveva rivelato che gli organizzatori gli avrebbero concesso di uscire qualche giorno dal gioco con il preciso obiettivo di curarsi come si deve. Ma ora non sappiamo a quale problema di salute si è riferita Mediaset quando ci ha dato la triste notizia. Non ci resta dunque che attendere le prossime ore per saperne di più…