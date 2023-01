Attilio Romita senza scrupoli se lo lascia sfuggire: “Ecco cosa farei ad Oriana”

Attilio Romita è uno dei concorrenti dell’attuale edizione del Grande Fratello Vip. Supera brillantemente le nomination, chiaro segno che è molto amato dal pubblico. Ultimamente, però, alcuni telespettatori si stanno ricredendo sul suo conto per via di alcuni affermazioni fatte su Oriana Marzoli. Daniele Dal Moro non ha esitato a intervenire.

Oriana è entrata in un secondo momento nella casa del reality di Alfonso Signorini. Nonostante tutto si è messa in gioco film dal primo giorno ed ecco che ha creato delle dinamiche con Antonino Spinalbese. L’ex di Belen Rodriguez non ha editato ad allontanarla via di alcuni affermazioni fatte nel pieno di una conversazione sulla figlia Luna Mari. Come se non bastasse spesso si è scontrata con Antonella Fiordelisi e Daniele Dal Moro, con il quale c’è stato un piccolo avvicinamento.

Con Luca Onestini parla speso in spagnolo e la produzione interviene con un richiamo. Se per alcuni è mancanza di rispetto per altri è semplicemente un modo per esprimersi meglio perché non ha origini italiane. Inoltre è molto chiacchierata per via del suo abbigliamento. Infatti tende a cucinare a cucinare in costume da bagno. Attilio, quando ha avuto un confronto con l’ex tronista di Uomini e Donne, ha sempre espresso un parere poco carino nei riguardi di lei. Daniele lo ha sempre frenato, ma ciò non è bastato per tenere a bada l’irritazione del pubblico. Ecco stavolta cosa ha detto.

Il web contro Attilio Romita

Attilio è stato ripreso su delle frasi inerenti a Sarah Altobello. Molti ricorderanno quando ha confessato che non l’avrebbe mai portata a una cena con colleghi perché si sarebbe vergognato. Poi qualche giorno dopo l’ingresso di Oriana si è lasciato andare a questa confidenza con Daniele: “Quando guardo negli occhi una ragazza come Oriana, io penso che lì ci puoi fare solo un giretto, una schiacciatina, una bottarella”. Il ragazzo aveva semplicemente risposto co un secco “Io mi dissocio”.

“Si può fare un giretto”

Adesso Attilio è tornato alla carica: “Lei è una ragazza molto carina, secondo me è una con la quale piacevolmente si può fare un giretto“. Per l’ennesima volta i telespettatori non hanno accettato le sue parole punto probabilmente se ne parlerà nella prossima puntata del Grande Fratello Vip.

Anche stavolta Daniele lo ha frenato: “Lei è una giocatrice, tra noi c’era attrazione ma ho 32 anni, sono fatto e finito non è che vedo Oriana e non capisco più niente. Lei lo sa che con me non si va avanti, gliel’ho fatto capire bene… Lo avevi detto, non era stata un’uscita carina, però…”.