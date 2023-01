Nicola Carraro imbarazzatissimo: Mara Venier si fa scappare come va sotto le coperte

Mara Venier scatenata a mille! Durante la prima puntata del 2023 del suo seguitissimo Domenica In, l’amatissima e bravissima conduttrice veneta, letteralmente travolta dalla sua innata ironia e, a microfono aperto, si è lasciata andare a qualche confessione un po’ troppo intima che riguarda lei e il suo affascinante marito. Che imbarazzo!

Gelo per un attimo in studio ma poi risate a gogo. Lei è ironica ma pure autoironica, qualità che il grande pubblico apprezza moltissimo in lei. Lei che, in nome anche della sua immensa professionalità, riesce sempre a ” salvare il salvabile”, anche se…

Anche se- come si suol dire- ” la frittata era fatta” e così il suo consorte, che la seguiva da casa, sarà diventato rosso come un peperone maturo, avrà forse brontolato un po’, ma poi come lei avrà deciso di prenderla con filosofia, o meglio, sul ridere! Del resto, quando si compie una gaffe, che non offende davvero nessuno, perlomeno questa non era l’intenzione, l’unica è agire in questa maniera.

E alla fine anche il mitico Paolo Fox, l’astrologo per antonomasia nel nostro Paese, gradito ospite del salotto di Zia Mara, ha deciso di non farsi prendere dal panico, e di agire seguendo lo stato d’animo della padrona di casa, anche con il preciso e puntuale scopo di non farla finire in caciara. Ha riso in maniera garbata e poi ha proseguito il suo discorso…

Un discorso che verteva le previsioni per il 2023 che è appena iniziato e in particolare su un segno zodiacale: l’Acquario. Ed è quello- guarda caso- del signor Nicola Carraro che avrà ascoltato con grandissimo interesse che cosa diceva l’uomo. Peccato che poco dopo la sua adorabile mogliettina non ha saputo tenere a freno la lingua e che l’abbia combinata!

Mara e la sua intimità con Nicola, che imbarazzo!

In poche parole Fox stava sottolineando un aspetto caratteriale precipuo del segno, ovvero il fatto di essere poco passionali. Ed è a quel punto che la Venier ha esclamato: ” Eh sì, con gli Acquario niente ses**0″. A quel punto lui si è fermato, visibilmente imbarazzato e in leggera difficoltà. Poi, vedendo che lei è scoppiata a ridere, si è lasciato andare pure lui con una bella risata.

L’ astrologo ha quindi proseguito nel suo discorso, ma poco dopo la donna ha voluto ancora una volta dire la sua, mettendo per la seconda volta in seria difficoltà Paolo. In che senso? In poche parole lui, sempre parlando dell’ Acquario, ha sostenuto che, con il passare del tempo, chi è nato sotto quel segno tende ad avere un rapporto con il proprio partner ancora meno passionale, come se fossero diventati parenti.

Ed è quel punto che la conduttrice ha pronunciato la sua battuta: ” Si diventa parenti, lo so”. E anche qui risate a gogo in studio mentre lui, dopo un attimo di pausa, ha finito con le sue previsioni, dimostrando ancora una volta il suo assai ingente sangue freddo e la sua immensa professionalità. Chapeau!