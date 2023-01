“Ti stuprerei”: frase orribile al Gf Vip | Concorrente se l’è proprio fatto sfuggire di bocca

Nella casa del Grande Fratello Vip i colpi di scena sono sempre dietro l’angolo e nessuno dei concorrenti fa eccezione. Adesso al centro dell’attenzione c’è un concorrente che ha pronunciato una frase definita grave dagli utenti social. Ecco cosa sta scatenando gli animi sul web.

In questi giorni tra le mura della casa più spiata d’Italia è accaduto di tutto. Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria hanno deciso di lasciarsi, ma, seguendo le dinamiche della casa nell’arco della giornata, pare che abbiano ritrovato il loro equilibrio. Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro hanno avuto delle discussioni accese perché lui insinua che lei stia giocando con i suoi sentimenti. Attilio Romita ha pronunciato una frase su Oriana che non è stata gradita dai telespettatori ed Edoardo Tavassi è arrivato ai ferri corti con Micol Incorvaia.

Sicuramente Alfonso Signorini avrà tanto materiale per affrontare una nuova avvincente puntata. Tuttavia si sta parlando di un’ipotetica squalifica per via di una frase pronunciata da una delle donne. Quest’ultima è sempre stata la più chiacchierata, soprattutto per alcune offese fatte con Wilma Goich a Micol. Molti avranno già capito di chi si sta parlando. Quale sarà il provvedimento della produzione? Andiamo a scoprirlo.

“Se fossi un uomo ti stuprerei”

Nella pagina Instagram vicolodellenewsegossip è stato pubblicato un video che ha come protagonista Patrizia Rossetti. In pratica si trova nei pressi di della cucina in compagnia di due concorrenti e ha esordito in questo modo: “Hai una voce da stupro. Se fossi un uomo ti stuprerei”. Non è chiaro a chi si sia rivolta, fatto sta che sul web in tanti hanno manifestato il proprio malcontento per l’espressione del tutto inadeguata.

Squalifica in vista per la Rossetti?

“Una vera signora complimenti…molto fine!! Sarebbe da squalifica ma non faranno nulla come al solito faranno finta di niente, due pesi e due misure al GF funziona così”. Altri utenti social hanno dato lo stesso parere perché è inammissibile ascoltare parole così gravi. Si sta parlando di un richiamo, ma la maggior parte è a favore della squalifica. Come andrà a finire la faccenda? Per scoprirlo non ci resta che attendere la nuova puntata.

Alfonso Signorini avrà tanto su cui discutere nell’imminente diretta. Avrà da ridire anche ad Attilio, dato che per la seconda volta è stato poco carino nei riguardi di Oriana in presenza di Daniele e Onestini: “Lei è una ragazza molto carina, secondo me è una con la quale piacevolmente si può fare un giretto”.