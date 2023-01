Principe George, per Natale ha ricevuto un regalo di soli 8 euro: la sua reazione

La Royal Family per una volta, e nel dirlo siamo davvero increduli pure noi, non è nella bufera. E non si vede nemmeno puntato il dito contro per qualche frase o comportamento che ha lasciato senza parole i più in senso negativo. No, ora a commuovere è una scelta del Principe George, figlio di William e della meravigliosa Kate Middleton.

Il bambino, che assomiglia sempre di più dal punto di vista estetico ed esteriore, al suo tanto celebre padre, sarà un giorno Re. Ora la corona è del nonno Carlo, poi sarà la volta del suo papà e infine la sua. E intanto studia nelle migliori scuole per essere pronto a ricoprire tale ruolo da grande.

E pare che i frutti si vedano già dal momento che pare ben meno capriccioso rispetto agli anni passati quando con i suoi comportamenti e le sue richieste, molte delle quali assurde, faceva brontolare e non poco non solo i suoi parenti ma anche il popolo inglese che ora come ora si è commosso per lui.

George oggi ha voluto farci scendere qualche lacrime chiedendo per Natale un regalo decisamente molto economico e- se vogliamo- molto comune. Niente dunque di straordinario o introvabile dal momento che possiamo trovare tranquillamente in tutti i negozi di giocattoli a un costo assai basso e competitivo.

Stiamo parlando di 8 euro, dunque una cifra che ogni genitore sarebbe pronto a sborsare per fare contento il proprio bimbo, sorprendendosi magari un poco del fatto che abbia chiesto come dono solo questo! Ma di che cosa si tratta? Di un giocattolo che molti maschietti hanno amato quando erano piccini…

Il regalo super economico e…

Si tratta di un camioncino della polizia. Tuttavia ciò è stato il regalo che il primogenito di William e di Kate ha richiesto a Babbo Natale un paio di anni fa. E per il 2022 che ha chiesto? A quanto pare dei nuovi videogiochi dal momento che non è solo un grandissimo appassionato ma anche un abilissimo giocatore.

Ma tale passione- a quanto pare-non lo sta affatto distogliendo dallo studio. I suoi genitori sono decisamente molto orgogliosi e fieri di lui che ha pure messo in chiara luce lampanti doti a livello grafico e nell’arte del disegno, nonostante sia ancora piuttosto piccino. Qualità che tutti quanti possiamo ammirare grazie a suo padre e a sua madre che mostrato sui Social la sua creazione…

Altro non è che un delizioso biglietto di auguri, dal sapore dolcissimo e romantico, che ha in men che non si dica conquistato i cuori palpitanti del vastissimo popolo del Web, in particolare di Instagram, oltre che dei suoi familiari. Nonno Carlo incluso, of course!