Terremoto per la Famiglia Reale: ormai il legame si è spezzato per sempre

La Royal Family è da sempre un argomento assai succulento per la Cronaca Rosa ed è inutile negarlo. Le trame, le dichiarazioni e gli atteggiamenti dei suoi indiscussi protagonisti sono praticamente sulla bocca di tutti e da quando Elisabetta non c’è più le chiacchiere sono persino aumentate!

Lei infatti riusciva a tenere legata la famiglia ed era persino riuscita a far riavvicinare per un attimo ai propri cari anche il Principe Harry che ha invitato insieme alla sua bellissima moglie, per i festeggiamenti del famoso Giubileo di Platino che in ogni caso hanno vissuto in maniera assai defilata.

Ma ora che sul trono c’è l’adorato figlio Carlo insieme alla sua Camilla che è la Regina consorte, le cose sono ancora una volta cambiate. Lei è riuscita dove molte donne hanno fallito, compreso la bellissima e compianta Lady D, a farsi amare davvero e nel profondo dall’uomo. L’ha aspettato per tanti anni e alla fine è riuscita a sposarlo. Chapeau!

Ora l’amante non c’è più e al suo posto c’è la moglie che è una donna stimatissima anche dal vasto popolo inglese che la trova elegantissima e sempre impeccabile. E’ Regina e questo è andato sopra ogni più rosea aspettativa, ma è così che aveva deciso la Sovrana prima di andarsene da questo mondo.

E ciò ha fatto chiaramente intendere quanto lei la stimasse e le volesse bene. Tuttavia Camilla pare che si stia prendendo un po’ troppa libertà nel gestire la faccenda e ciò, secondo la Stampa, avrebbe portato un po’ di maretta tra lei e il suo Carlo. Stanno forse pensando a una separazione? Come stanno davvero le cose?

La coppia è scoppiata?

No, nonostante qualche battibecco ci sia, anche perché possiedono entrambi due bei caratterini, e lui si anche alquanto irascibile, il loro amore va ancora a gonfie vele. Chi potrebbe essere in crisi, e pure assai seria, è un’altra coppia, decisamente assai chiacchierata e che non è vista di buon occhio a Palazzo, tanto meno dal nuovo Re…

Sì, avete capito bene: pare che Harry e Meghan siano arrivati- come si suol dire- ” alla frutta”, ma che non dicano nulla a riguardo e che giochino ancora a fare la parte dei due innamorati dal momento che ci siano troppi interessi economici “in ballo” in questo momento, a partire dalla docu- serie su Netflix, da alcune settimane disponibile, alla biografia dell’uomo in uscita nei prossimi giorni, praticamente in tutto il mondo.

E in essa ci saranno alcune indiscrezioni che potrebbero dare non poco filo da torcere a Re Carlo e ai suoi cari, compresa la sua splendida moglie. Motivo per cui lui non ha ancora voluto deporre l’ascia nei confronti del suo secondogenito, il ribelle per antonomasia della mitica Royal Family.