Albano Carrisi, chi è l’amante che ha fatto vacillare la sua storia d’amore: giovanissima e bellissima

Albano, che è ancora oggi il cantante italiano più apprezzato nel mondo, è anche molto chiacchierato per il suo privato che tale proprio non riesce a rimanere. Da quando ha concluso il suo lungo matrimonio con la splendida Romina Power, la cronaca rosa non l’ha mollato nemmeno per un secondo!

Anche i loro figli sono talvolta presi di mira. E ora su di lui pesa, come una sorta di spada di Damocle, una rivelazione, decisamente pepata, da parte di una donna, davvero sensuale e bellissima, che dice, senza tanti giri di parole, di essere stata la sua amante. Parole focose e rivelazioni che lasciano basiti i più…

L’artista di Cellino San Marco, che porta sempre la sua Puglia nel cuore, da quando ha deciso di collaborare nuovamente dal punto di vista artistico e professionale con la sua tanto celebre ex moglie, è tornato alla ribalta del vasto mondo del Gossip. In molti, soprattutto sui Social, avevano iniziato a mormorare sul fatto che, dietro a questo clamoroso riavvicinamento, ci fosse ancora il desiderio di stare insieme.

Molti altri poi lo hanno sognato e pure ad occhi aperti. E anche la Stampa ha iniziato a dirlo. E così lui che ha fatto? Da Verissimo, ha dichiarato che per lui Romina è come una sorella. Inoltre ha sottolineato quanto sia forte il suo amore per la compagna Loredana Lecciso con la quale ha creato una nuova famiglia.

Ma ora sul loro legame è apparsa una nube e pure decisamente minacciosa. Ha parlato una donna, di origini spagnole, decisamente affascinante, che non si è fatta alcuna remora di dire la sua su Albano in TV, sostenendo di essere la sua amante. E nel farlo ha anche rilasciato alcune dichiarazioni decisamente infuocate…

Parla la presunta amante, la reazione di Loredana

La donna nel parlare della sua relazione con Albano, che lui ha prontamente smentito anche durante un loro assai acceso confronto sul Piccolo Schermo, ha raccontato che lui sia stato con lei molto focoso. Queste le sue esatte parole: ” Era molto focoso e prima di fare l’amore lui mi cantava all’orecchio“.

Patricia Donoso, che di mestiere fa l’avvocato, ha anche definito l’uomo meraviglioso e sostenuto di non aver mai e poi mai parlato male di lui. Inoltre, nonostante Albano abbia ripetuto più volte l’idea di volerla denunciare, ad oggi, stando all’ ascolto della parole della presunta amante, non l’ha ancora fatto.

E Loredana che fa e che pensa? A quanto pare, come ha svelato il suo compagno nel corso di una recente intervista, non se ne preoccupa perché, essendo una persona molto intelligente e sicura del suo rapporto con lui, pensa che l’altra stia solo raccontando una marea di bugie con il preciso scopo di far parlare di se.